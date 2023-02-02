Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yabancı uyruklu şahısların dağ gibi biriktirdiği çöp yığınları, mahallelinin şikayeti üzerine belediye ekiplerinin iş makinesiyle kaldırıldı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yabancı uyruklu şahısların dağ gibi biriktirdiği çöp yığınları, mahallelinin şikayeti üzerine belediye ekiplerinin iş makinesiyle kaldırıldı.

Muratpaşa Belediyesi, son dönemde yabancı uyruklu şahısların biriktirdiği çöplerin kötü koku yayması ve çevrede yaşayanlara rahatsız verdiği yönündeki şikayetlerin artması üzerine bölgede inceleme yaptı. Gördükleri manzara karşısında şok olan ekipler, temizlik çalışması için düğmeye bastı. Sabahın erken saatlerinde Bayındır Mahallesi Gazi Bulvarı kenarındaki alana gelen ekipler, yaptıkları uyarının ardından iş makineleriyle dağı andıran çöp yığınlarını temizlemeye başladı. Çok sayıda yabancı uyruklu şahıslar ise maddi değeri olan atıkları kurtarma derdine düştü. İş makineleriyle dağıtılan çöpler, daha sonra kamyonlara yüklenerek alandan taşındı. Güvenlik amaçlı alanda bulunan zabıta ve polisler de ekiplere destek oldu. Yabancı uyruklu şahısların da ekiplere destek olduğu görüldü.

Ayrıca, alandaki iki metruk binanın da tehlike oluşturduğu belirtildi.

"Çöp ve kokudan mağduruz"

Bölgenin uzun zamandır çöp sorunuyla karşı karşıya olduğunu ifade eden Mehmet Emin Soyoran, "Hurdaların iyisini alıp götürüyorlar, diğer bölümleri burada kalıyor. Gece burada yatamıyoruz. Sinek ve koku ortaya çıkıyor. Bunların hepsi yabancı şahıs. Biz bu çöp ve kokudan mağdur durumdayız. Akşamları da atık yakıyorlar, duman rahatsız ediyor. Bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.