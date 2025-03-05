Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, ilçeye dışarıdan gelen 6 hurdacının gürültü kirliliği ve asayiş şüphesi nedeniyle zabıta ekipleri tarafından ilçe dışına çıkarıldığını açıkladı.

Osmaneli Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri Alo 153 ihbar hattına gelen şikayet üzerine harekete geçerek, gerekli önlemleri alarak olayı kontrol altına aldı. Ekipleri ilçe merkezine gelen 6 hurdacının ses gürültüsü nedeniyle Kabahatler Kanununa göre cezai işlem uyguladı. Ardından 6 hurda yüklü araç zabıta takibinde ilçe dışına çıkarıldı. Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, halkın güvenliğinin her zaman öncelikleri olduğunu vurgulayarak, "Güvenliğimiz için gerekli önlemler alınmış olup, olay kontrol altına alınmıştır. Halkımızın güvenliği her zaman önceliğimizdir" dedi.