Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde hurda yüklü Tırın yan yattığı kazada 1 kişi yaralandı.

Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Serkan Eroğlu idaresindeki 01 AİR 147 plakalı hurda demir yüklü Tır, Aktoprak köyü yol kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı.

Sürücünün yaralandığı kazada hurda demirler karayoluna saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle tek şeritten yol verildi. Yola saçılan hurdalar iş makinaları ile toplandıktan sonra yol tamamen trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.