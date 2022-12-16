Muş’un Varto ilçesinde hurda malzeme toplayan Kemal Alçiy, hem ailesini geçindiriyor hem de geri dönüşüme büyük katkı sağlıyor.

Muş’un Varto ilçesinde hurda malzeme toplayan Kemal Alçiy, hem ailesini geçindiriyor hem de geri dönüşüme büyük katkı sağlıyor.

Muş’ta hurdacılık yapan ve Varto ilçesinde malzeme toplamaya gelen Kemal Alçiy isimli vatandaş, yıllık topladığı 100 ton hurda malzemeyle hem geçimini sağlıyor hem de ekonomiye katkıda bulunuyor. Kapı kapı dolaşıp hurda malzemeler topladığını ve çevredeki malzemeleri toplayarak çevreyi de atıklardan temizlediğini belirten Alçiy, “5 yıldır bu işi yapıyoruz. Bölgemizdeki ve diğer çevre illere gidip aldığımız malzemeleri burada ayrıştırıyoruz. Ayrıştırdığımız malzemeleri çeşitli yerlere sevkiyatını yapıyoruz. Oldukça yorucu ve ağır olan hurdacılık mesleğini birçoğu yapmak istemese de bizler severek yapıyoruz" dedi.

Hurdacılık işinin yorucu ve meşakkatli bir meslek olduğunu kaydeden Alçiy, “Yaptığımız iş ağır ve yorucu bir iş. Görüyorsunuz kilolarca yükü el arabasının üstünde kol ve vücut kuvvetimizle taşımaktayız. Ama buna rağmen mesleğimizi seviyoruz. Bu topladığımız malzemelerle hem geçimimizi sağlıyoruz hem ülke ekonomisine büyük katkıda bulunuyoruz. Tonlarca malzemeyi toplayarak çevredeki kötü görüntüleri engellemiş oluyoruz. Belediyelerin çevre temizliğine de katkıda bulunuyoruz. Aslında belediyelerin bizleri ödüllendirmesi gerekir. Bunun ayrıca bir sevindirici özelliği var. O da bizi çok mutlu ediyor. Geri dönüşüm, kaynakların sınırlı olduğu düşünüldüğünde özellikle gelişmekte olan ülkeler için doğal kaynakların korunması, enerji tasarrufu gibi birçok konuda önem arz ediyor. Ülkemizde ise geri dönüşüm tesislerinin sayısı her geçen gün artıyor. Hurda malzemeler konusunda vatandaşlarımızın duyarlı olmaları lazım. Bize haber vermeleri dahilinde hem kendi ekonomilerine katkıda bulunurlar hem milli ekonomimize katkıda bulunmuş olurlar hem de bu atıkların çevreye vermiş olduğu zararları önlemiş oluruz. Daha güzel bir Türkiye için, daha yaşanabilir bir Türkiye için bu oldukça önemlidir" diye konuştu.