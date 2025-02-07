Hurda malzemelerden yaptığı şasinin üzerine 420 cc 15 beygir gücünde ve saatte 100 kilometre hız yapabilen çapa motorunu sabitleyen Eskişehirli lise öğrencisi, tasarladığı araç ile görenlerin dikkatini çekiyor.

Tepebaşı Mahallesi Sazova Mahallesi’nde yaşayan 17 aşındaki meslek lisesi öğrencisi Alp Kuzey Özsoy, otomobillere ve araç motorlarına ilgi duyuyor. Uzun zamandır araç yapmayı ve onu kullanmayı hayal eden Özsoy, meslek lisesinden öğrendikleri ve internetten araştırmaları sonucunda bir go kart aracı yapamaya karar verdi. Hurda malzemelerden kaynak yaparak oluşturduğu şasi üzerin 420 cc 15 beygir gücünde ve saatte 100 kilometre hız yapabilen çapa motorunu sabitleyen Özsoy, hayalini kurduğu araç için sipariş ettiği özel lastikler ve direksiyonu taktıktan sonra deneme sürüşüne çıktı. Test sürüşünden sonra eksiklikleri araç tamamlandı.

Daha büyük bir araç yapmayı planlıyor

Boya işlemlerinden sonra genellikle trafiğe kapalı alanlarda aracını kullanan Alp Kuzey Özsoy, adeta yolların tozunu attırıyor. Oldukça hızlı olan aracı görenler oldukça şaşırırken, Özsoy aracını daha da geliştirmeyi planlıyor. İleride kaynak eğitimi de almak isteyen 17 yaşındaki Alp Özsoy’un, bir sonraki hedefi ise daha büyük ve gelişmiş araç tasarlamak.

"Saatte 100 kilometre hıza kadar çıkabilen bir motor"

Küçüklüğünden bu yana araç yapmayı hayal eden ve sonunda amacına ulaşan lise öğrencisi Alp Kuzey Özsoy, "11-12 yaşından beri bu tarz şeylerle uğraşıyorum. Eskiden tahtayla başladım, sonrasında kendimi biraz daha geliştirip şasiler yapmaya başladım. Başlarda kaynak bilgim hiç yoktu, bu arabanın üzerinde çalışırken kaynak yapmayı da öğrendim. Elimden geldiğince yapmaya çalıştım, başarılı olduğumu da düşünüyorum. Bana yardım eden ve destek olan herkese çok teşekkür ederim. Bu aracı 6 ay gibi bir sürede yaptım. Ama genel olarak 2023’ün Temmuz ayından bu yana uğraşıyorum diyebilirim, o süreçte toplam 4 tane yaptım. İlk iki aracın motoru küçüktü, bu seferkinde 15 beygir 420 cc gücünde motor kullandım. Saatte 100 kilometre hıza kadar çıkabilen bir motor. Hepsini hurdacıdan topladım. Gittim aradım, çoğu parçayı sora sora buldum, tekerlekleri de internetten sipariş ettim" dedi.

"Satmam için 50-60 bin arasında teklifler aldım"

Aracını trafiğe kapalı alanda kullanan Alp Kuzey Özsoy, görenlerin tepkileri hakkında da öyle konuştu:

"Görenler tabii ki çok şaşırıyor, ’bu nasıl bir araba’, ’bu arabayı sen mi yaptın’ diyorlar. Ben de onlara tarif ediyorum, yapım sürecini anlatıyorum. Aracı trafiğe kapalı alanlarda kullanıyorum, trafiğe kesinlikle çıkmıyorum. Kask takıyorum, kemerim de var. Yollardan, ara sokaklardan çıkarken mutlaka etrafımı kontrol ediyorum. Bu araca ilk başta 30-40 bin lira gibi bir rakam teklif ettiler. Sonra geçen sene burada bir ralli yarışı olmuştu, aracı oraya götürmüştüm. Orada da isteyenler oldu, tabii daha fazla rakam teklif ettiler 50-60 bin arasında. Ama bu tamamen el emeği göz nuru olduğu için satmamaya karar verdim, satmak istemiyorum."

"İlk başladığımda kimse bana güvenmiyordu"

Bir sonraki hedefinin daha da büyük bir araç yapmak olduğunu dile getiren Özsoy, "Bundan sonraki projelerimi daha çok geliştirmeyi düşünüyorum, daha büyük araç yapmayı planlıyorum. Kafamda amortisörlü ve salıncaklı bir tasarım var, daha 2 kişilik ve dağ aracı olacak şekilde. İlerde standart bir şasi yapıp bunu mahallede ve köylerde sunmayı düşünüyorum. Kendi araçlarımı yapıp satacağım, ana mesleğimin de kaynakçılık olmasını istiyorum. Şimdi Elektrik-Elektronik Endüstriyel Bakım okuyorum ve kaynakçılık üzerine de eğitim alacağım. Bu işi yapmaya ilk başladığımda kimse bana güvenmiyordu, bana ’sen daha 15-16 yaşında çocuksun’ diyorlardı. Ben kimseyi dinlemedim, söylenenleri de hiç kafaya takmadım. O yüzden hayalleriniz varsa pes etmeyin, devam edin, o hayalinizin peşinden koşun. Ben yaptım, herkes yapabilir" diye konuştu.