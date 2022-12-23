Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sakintepe Mahallesi’nde devriye faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyet esnasından daha önceden de hırsızlık olayının meydana geldiği bir villa inşaatında şüpheli İ.G.’nin hurda malzeme çaldığı tespit edildi. Şüpheli şahıs, inşaat alanındaki hurda malzemeli çalarken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Eskişehir’de bir inşaattan hurda malzeme çalan şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

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