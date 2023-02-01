Adana’nın Kozan ilçesinde hurda aracıyla hem keşif yapan hem de çeşitli eşyalar çaldığı iddia edilen 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Adana’nın Kozan ilçesinde hurda aracıyla hem keşif yapan hem de çeşitli eşyalar çaldığı iddia edilen 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kozan’ın Kuytucak ve Savruk mahallelerinde hurda aracıyla gezen hırsızlık şüphelileri olduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. İlçe Cumhuriyet Savcılığı bilgisi dahilinde bölgede hırsızların peşine düşen jandarma ekipleri, hurda aracındaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler C.B. (25) ve A.B.’nin (26) gezdikleri bölgeden çeşitli eşyalar çaldığı da belirlendi. Eşyaları çalınan vatandaşlar da şüphelilerden şikayetçi oldu.

Jandarmada ifadesi alınan 2 şüpheli Kozan Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler adliyeye çıkarken gazetecilere kendilerini iyi çekmelerini söyledi.