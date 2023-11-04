Hava sıcaklıklarının giderek düştüğü, soğukların iyiden iyiye hissedildiği Bayburt’ta, sobalar yanmaya, bacalar tütmeye başladı. Şingah Mahallesi’nde yaşayan kadınlar mahallelerinde bulunan ehram atölyesine gelerek, sobanın başında ehram dokuyup, ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Sıcak ve samimi ortamda yöresel ehramı dokuyan hünerli kadınlar, keyifli vakit geçirdiklerini belirterek, işlerini çok sevdiklerini söylediler.

Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki kursiyer kadınlar, karışıklık olmasın diye nöbet çizelgesi oluşturdular. Nöbet çizelgesine göre her gün bir kişi sabahın erken saatlerinde gelerek sobayı yakıyor, demlik ve güğümleri sobanın üzerine yerleştirerek, çayı hazırlayıp diğer kurs arkadaşlarının gelmesini bekliyor. Dışarıdan gelen kadınlar sobanın başında bir süre ısındıktan sonra ehram tezgahlarının başına geçerek, işlerine koyuluyorlar. Bugün sobayı yakan, çayı hazırlayan nöbetçi Ayşe Karaman, "Ehram kursumuzda sobamızı yaktık, çayımızı hazırladık birazdan da hanımlar gelir, ehram dokumaya başlarız" dedi.

"Ablam bana iş öğretti, ben de usta öğretici oldum diğer kadınlara ehram dokumayı öğretiyorum"

Bayburt’ta ehram dokumacılığının yaşayıp bugünlere ulaşmasında büyük pay sahibi olan, geçen sene ’Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri’ kategorisinde ödüle layık görülen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödülünü alan Sevim Ataner, kız kardeşi Sevgi Köse’ye ehram dokumayı öğretti. Ablasının bilgi ve tecrübeleriyle işi öğrenen, usta öğretici olarak çalışan Köse, "Kursumuz Halk Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteriyor, ben de Halk Eğitim Merkezine bağlı usta öğreticiyim. Halk Eğitim Merkezi’nden öğrencilerimiz buraya gelip çalışıyorlar, yöresel dokumalarımızı yapıyoruz. Sıcak ve güzel ortamda, soba başında muhabbetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kursumuz mahalle arasında olduğu için hanımlarımız rahatlıkla gelip, gidiyorlar. Beni Sevim Ataner ablam baştan sona yetiştirdi, ehrama dair bütün ince işçiliği öğretti ve bu zamana getirdi. Ondan el aldım, onun gittiği yoldan gidip kültürümüze sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu imkanı bize tanıdıkları için Halk Eğitim Merkezine, bana ehramın tüm inceliklerini öğreterek, zanaat öğrenmemi sağlayan Sevim ablama çok teşekkür ediyorum" dedi.

100 sene önce rahmetli halası Nafiye Türkmenli’nin dokuduğu ehramı çocuklarından alarak kursa kazandıran Sevim Ataner, bir asırlık ehramı kursunda özenle muhafaza ediyor. Gittikleri fuarlarda, açtıkları stantlarda bir asırlık mazisi bulunan ehramı sergilediklerini söyleyen Köse, kusursuz bir şekilde dokunan ehrama gözü gibi baktıklarını söyledi.