Çorum’un İskilip ilçesinde düzenlenen 3. Dolma Turşu ve Çilek Festivali çerçevesinde düzenlenen yöresel yemek ve çilek yarışmasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Çorum’un İskilip ilçesinde düzenlenen 3. Dolma Turşu ve Çilek Festivali çerçevesinde düzenlenen yöresel yemek ve çilek yarışmasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Çorum’un İskilip ilçesinde; İskilip Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Dolma Turşu ve Çilek Festivali, devam ediyor. Festival çerçevesinde düzenlenen yöresel yemek yarışmasında, İskilip dolması, yırtma aşı, su kabağı, gül baklavası ve turşu gibi yöresel yemekler jürinin beğenisine sunuldu. Yarışmacılar ise dereceye girebilmek için maharetlerini sergiledi.

Görselliğe de önem verilen yarışmada, yarışmacıların süslediği tabakları, jüri üyeleri tarafından puanlandırıldı.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, İskilip’in yöresel yemeklerinin ilçenin sahip olduğu kültürde önemli yer tutan değerler olduğunu söyledi.

İlçenin yöresel yemeklerinin Çorum mutfağının da önemli bir bölümünü oluşturduğunu ifade eden Başkan Sülük, “İskilip dolması ve turşumuz da coğrafi işaret aldı. İskilip helvası ve yırtma yemeği için coğrafi işaret almak için çalışmalarımız sürüyor. Bu çerçevede festival etkinlikleri çerçevesinde yöresel yemek yarışması düzenledik. Yarışmaya oldukça yoğun bir katılım oldu. Yarışmacılar kıyasıya mücadele ettiler. Birbirinden güzel ve lezzetli yemekler yaptılar. Her yönüyle ilçemize katkısı olan bir yarışma oldu. İskilip yöresel yemekleri bundan sonra da ilçe ekonomisine önemli katkılar sağlayacak” dedi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da çilek yarışmasının festivalde yerini aldığını anlatan Başkan Sülük, “Çilek İskilip için önemli bir ürün haline geldi. İskilip Belediyesi olarak bizim de buna bir katkımız olduysa ne mutlu bize. Çilekle ilgili çalışmalar başladığı ilk günlerde ilçe ekonomisine büyük katkılar sağlayacağını ifade etmiştik. Üretim alanları çoğaldı. Katma değer ürünlerin üretilmesi noktasında belediye olarak destek vermeye başladık. İskilip çileği kolonyası ve İskilip çileği lokumu bunun bir başlangıcı oldu. Çilek meyvesinin kurutulması ile ilgili bir çalışmamız var. Bu proje onaylandığında çilek ilçemizin kalkınmasında daha önemli bir rol oynayacak” diye konuştu.

Yarışmada dereceye giren yarışmacılar İskilip Belediyesi tarafından ödüllendirildi.