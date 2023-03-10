Düzce’de pastacılık kursunda eğitim alan kadınlar hem boş vakitlerini değerlendiriyor hem de hamurun püf noktalarını öğreniyor. Kursta hünerlerini sergileyen hayali ise kendi işletmelerini açmak.

Düzce Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan pastacılık kursuna kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. 20 kadının yer aldığı kursta pastacılık konusunda her detay tek tek kursiyerlere anlatılıyor. Hamurun nasıl açılacağı, hangi teknikler ile pişirilmesi gerektiği üzerine eğitim alan kadınların hayali ise işletme açmak.

Kursiyerler ile birlikte çeşit çeşit pastalar yaptıklarını söyleyen eğitmen Pelin Furuncuoğlu, "Ülkemizin yaşadığı büyük deprem felaketi sonrasında kursiyerlerimize daha çok moral olduğunu düşünüyorum. Birçok ürünü öğreniyorlar. Sektörde aktif olarak çalıştıklarında onlara katlı sağlayabilecek ürünler, teknikler, detaylar öğreniyorlar. Kursumuz bu şekilde devam ediyor" dedi.

"İşletme açmayı düşünüyorum"

Boş vakitlerini değerlendirmek amacıyla kursa katılan 18 yaşındaki Rüveyda Demiroğlu ise "Zamanımı değerlendirmek için pastacılık kursuna geliyorum. Pastacılık üzerine de biraz becerim olduğunu düşünüyorum. Kendimi geliştirmek için buraya geldim. İlerleyen zamanlarda kendimi biraz daha geliştirip, işletme düşünüyorum" dedi.