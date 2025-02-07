Humus Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Iyad Drak Sibi ve beraberindeki heyet, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nı (MTSO) ziyaret etti. Yapılan ön görüşmede, iki oda arasında kardeş oda protokolü imzalanıp sektörleri ve firmaları bir araya getirme kararı alındı.

Humus Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sibi ve yönetim kurulu üyeleri, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır'ı ziyaret etti. Şam ve Halep'ten sonra Suriye'nin üçüncü büyük odası olduklarını belirten Sibi, gelecek için Türkiye ile çok fazla işbirliği fikirleri olduğunu ifade etti. Türkiye'nin Suriye'ye desteklerini hatırlatarak, 2011 öncesi iki ülke arasındaki ticari bağlara atıfta bulunan Sibi, önümüzdeki süreçte de Türk ve Suriyeli iş insanları için büyük fırsatlar olacağını vurguladı. Humus'ta güvenlik konusunda hiçbir sorun bulunmadığına işaret eden Sibi, bankacılık sisteminin de her geçen gün daha iyiye gittiğini aktardı. Bunun bir ön görüşme olduğunu kısa sürede kurulacak iletişimle bölgenin ihtiyaçları hakkında daha detaylı bilgi aktaracaklarını kaydeden Sibi, iş birliği protokolleri yapmak istediklerini dile getirerek, Mersin iş dünyasını Suriye'ye davet etti.



"İlk ziyareti Mersin'e gerçekleştirdik"

İlk ziyaretlerini Mersin'e gerçekleştirdiklerini belirten Sibi, "Mersin Türkiye'nin en büyük limanına sahip. İstanbul'un ardından en büyük ikinci dış ticaret kenti. Lojistik anlamda Suriye'ye en yakın ve güçlü bir kent. Suriye'nin yeniden yapılanmasında Suriye'nin acil ihtiyacı olan konularda güçlü bir üretim ve ticaret merkezi. Bu nedenle daha yakından tanımak ve birlikte neler yapabileceğimizi görmek istiyoruz" dedi.



"Doğru düşünüp herkesin kazanacağı bir sistem oluşturulmalı"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Çakır da istenmeyen durumlar yaşandığını hatırlatıp, "Ancak artık geçmişle değil gelecekle ilgilenmeliyiz. Bu süreçte bir aile olduk. Kardeştik, bu kardeşliğimiz daha da arttı. Bundan sonra olumsuzlukları olumluya çevirmek için birlikte çalışacağız. Doğru düşünüp herkesin kazanacağı bir sistemi birlikte kurmalıyız. Yavaş ama emin, doğru adımlarla ilerlemeliyiz" diye konuştu. MTSO ve Mersin ekonomisi hakkında bilgi veren Çakır, Humus ile yapılacak her türlü ekonomik işbirliğine açık olduklarını vurgulayarak, "İlk ziyareti bize gerçekleştirdiğiniz için artık bizde ayrı bir yeriniz var. Bu bir ön görüşme. Önümüzdeki süreçte daha geniş katılımla doğru bir yol haritası belirlemek, sektörel işbirliklerini artırmak adına yeniden bir araya geleceğiz" dedi.

Ziyarette, MTSO 36 No'lu Yurtdışı Muhtelif Ticaret Meslek Komitesi Başkanı ve Mersin Arap İşadamları Derneği Başkanı Mohamad Almushalban da yer aldı.

Kaynak: İHA