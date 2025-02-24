Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve 28. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Kesinlikle dijital terörü fark etmemiz gerekiyor. FETÖ’cülerin, PKK ve YPG gibi terör örgütlerinin Cumhurbaşkanımıza ve bizlere karşı gece gündüz her türlü yalan ve iftirayı yapıyorlar" dedi.

Osmangazi Üniversitesi Fazıl Taşkın Salonu’nda düzenlenen konferans, yoğun katılımla gerçekleştirildi. TÜGVA İhtisas Akademi işbirliğiyle gerçekleştirilen konferans kapsamında konuşan Hulusi Akar, Türkiye’nin dünya ülkeleri arasındaki siyasi konumuna dair önemli açıklamalarda bulundu. 3’üncü Dünya Savaşı için ciddi bir hazırlığın yapıldığına ve ekonomik bağımlılıkların tarafları oluşturmadaki önemine dikkat çeken Akar, "Birleşmiş Milletler ve uluslararası nizama baktığımızda uluslararası nizamın çöktüğünü göreceksiniz. Filistin davasında, Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllar önce söylediği ’Dünya 5’ten büyüktür’ sözünün manasını ve ne anlama geldiğini bizzat yaşayarak gördük. Dolayısıyla uluslararası ortamda bir çöküş yaşandığını görmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

"Teröristler ya teslim olacaklar ya gömülecekler, başka çaresi yok"

Yapay zekanın çok ileri bir noktaya geldiğini vurgulayan Akar, bu noktada yalnız takip etmenin de üretmenin de şart olduğunun altını çizdi. Akar, sosyal medya etkisiyle birlikte ’Dijital terör’ kavramının da toplumda hızla yayıldığını dile getirerek, "Kesinlikle dijital terörü fark etmemiz gerekiyor. FETÖ’cülerin, PKK ve YPG gibi terör örgütlerinin Cumhurbaşkanımıza ve bizlere karşı gece gündüz her türlü yalan ve iftirayı yapıyorlar. Bunları ispatlasanız da o yine yayılıyor, çünkü sosyal medya böyle bir şey. Sosyal medyada yerinizi almanız lazım, sosyal medyadan uzak durmak marifet değil. Bizim hak ve menfaatlerimiz neyse o konuda mutlaka sosyal medyada yerinizin olması gerekiyor. Bizim başımızda bir terör belası var. Buna karşı Mehmetçik gerekeni yaptı; dağlarla askerlerimizin karşısında duramayınca çukurlara kaçtılar. O yüzden ya teslim olacaklar ya gömülecekler, başka çaresi yok."

"Öcalan’a af yok; Mehmetçik gece gündüz demeden terör örgütlerinin yuvalarını başlarına yıkmaya devam ediyor"

Hulusi Akar, bir süredir Türkiye gündemini meşgul eden çözüm sürecine ve terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’a yönelik ise şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli’nin birlikte hareket ettiği çalışmalar sonucunda, terörsüz Türkiye için yapılması gereken ne varsa yapıyoruz. Bununla ilgili de terör elebaşı için herhangi bir af, görüşme ya da çözüm sürecinden bahsetmiyoruz. İnşallah 40 yıldır ülkemizin başına bela olan bu musibetten milletimizi kurtaracağız. Fakat bu diplomatik görüşmeler devam ederken değişen hiçbir şey yok. Mehmetçik, ’ölürsek şehit kalırsak gazi’ anlayışıyla gece gündüz demeden Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde bunların yuvalarını başlarına yıkmaya devam ediyor. Bizim buralarda yaptığımız faaliyetler sadece ve sadece terör örgütüyle mücadele içindir, bizim hedefimiz teröristlerdir. Bu mücadele asla Türk-Kürt mücadelesi değildir. Hiçbir şekilde Kürtler PKK’lı değil ve PKK da Kürtlerin temsilcisi değildir."

"İnşallah Mehmetçiğin ihtiyacının tamamını karşılayabilecek hale geleceğiz"

Yerlilik ve millilik anlayışıyla savunma sanayinin önemli bir noktaya ulaştığını dile getiren Akar, yerli üretimin Türkiye için önemini vurgulayarak, "Bakın en yakınımızda TEİ duruyor. Savunma sanayi için en önemli şey motordu ve şimdi motorlar yapılıyor. İnşallah bu istikamette yürümek ve çalışmak suretiyle Mehmetçiğin şu anda karşıladığımız yüzde 80 ihtiyacının tamamını karşılayabilecek hale geleceğiz" ifadelerine yer verdi. Son olarak Akar, " Biz sıradan bir millet değiliz, bunun coşkusu ve övüncü içinde olmamız lazım. Binlerce yıllık tarihimizle, milli ve manevi değerlerimizle, asil milletimizden aldığımız dualar ve sevgilerle, seçkin ve saygın bir kültür ve medeniyete sahip olduğumuzun bilinciyle, aklın ve bilimin ışığında, yasalar çerçevesinde, 85 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası ve refahı için; büyük ve güçlü Türkiye için, Türkiye Yüzyılında çalışacağız" şeklinde konuştu.

Konferansın ardından Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, ESOGÜ Rektörü Kamil Çolak ve TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi Mahmut Öksüzoğlu, Hulusi Akar’a hediye takdiminde bulundu. Etkinliğe Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Adalet ve Kalkınma Partisi Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir ESOGÜ öğrencileri katılım sağladı.