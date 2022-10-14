Altıeylül Kitap Fuarı dahilinde Altıeylül Belediyesi’nin misafiri olan Gazeteci Yazar ve Televizyon Programcısı Hulki Cevizoğlu ile Yazar ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar Hasan Can Kültür Merkezi’nde Balıkesirliler ile bir araya geldi.

Altıeylül Kitap Fuarı dahilinde Altıeylül Belediyesi’nin misafiri olan Gazeteci Yazar ve Televizyon Programcısı Hulki Cevizoğlu ile Yazar ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar Hasan Can Kültür Merkezi’nde Balıkesirliler ile bir araya geldi.

2’nci Altıeylül Kitap Fuarı’nın 7’nci günü Hasan Can Kültür Merkezi iki değerli konuğu ağırladı. Yazar ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar ile Gazeteci Yazar ve Televizyon Programcısı Hulki Cevizoğlu’nun gerçekleştirdiği söyleşide ülke ve dünya gündemi, uluslararası ilişkiler ve terör sorunu gibi konuların yanı sıra özellikle vatandaşların soru-cevap şeklinde katılımlarıyla verimli bir söyleşi gerçekleşti. Söyleşinin ilerleyen zamanlarında Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı da sahnedeki yerini alarak söyleşiye eşlik etti.

Başkan Avcı “Bu ülkenin ne kadar değeri varsa onları ilçemizdeki vatandaşlarımızla buluşturuyoruz”

Hasan Can Kültür Merkezi’nde Yazar ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar ile Gazeteci Yazar Hulki Cevizoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleşen söyleşide konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Bir kitap fuarının daha yavaş yavaş sonuna doğru geliyor, nihayete erdirmek üzere ilerliyoruz. Geçen sene kitap fuarının ilkini gerçekleştirmiştik. Yaklaşık 10 gün boyunca 70 Bini aşkın vatandaşımızı; gencimizi; evladımızı kitap fuarımızda ağırlamıştık. Bu sene de dolu dolu bir program ilerliyor. Geçen hafta Cuma günü itibariyle güzel bir katılımla kitap fuarımızı açtık. O gün bir taraftan kitap fuarımızı açarken bir taraftan da âlemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimizin Mevlîd Kandil’ini kutlamış olduk. Ertesi gün de milletin adamı mazlumların umudu Recep Tayyip Erdoğan’ı Balıkesir’de hiç olmadığı bir şekilde coşkuyla, aşkla ve şevkle hep birlikte karşıladık. Bu yoğunluğa rağmen kitap fuarımız da aynı yoğunlukla aynı hızla devam ediyor. Bugün de iki tane güzide misafirimizle, Türk milletinin kıymetli iki değeri olan yazarlarımızla güzel bir söyleşi yapmak için yine sizlerle bir aradayız. Davetimize icabet eden Hulki Cevizoğlu beye ve yine davetimize icabet ederek bizleri yalnız bırakmayan Mete Yarar hocama da ayrı bir teşekkür ediyorum. Altıeylül olarak sağından soluna solundan sağına ayırt etmeksizin vatanını milletini seven bu ülkenin ne kadar değeri varsa onları ilçemizdeki vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. İnşallah bundan sonra da buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.