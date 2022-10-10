Cezaevinde hükümlü bulunan insanların iş yurtlarında yaptıkları ürünlerin satılması için yapılan mağaza Sakarya Adliyesi’nde hizmet vermeye başladı.

Cezaevinde hükümlü bulunan insanların iş yurtlarında yaptıkları ürünlerin satılması için yapılan mağaza Sakarya Adliyesi’nde hizmet vermeye başladı.

Sakarya Adliyesi’nde hükümlülerin iş yurtlarında yaptığı ürünlerin satıldığı mağaza törenle hizmete başladı. Mağazanın açılışına Başsavcı Osman Köse, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Kamil Kaya ve Sakarya Barosu Başkanı İlknur Ebiz Yıldız katıldı. Geyve Açık Cezaevi’ndeki hükümlülerin üretimlerinden bahseden ve paketli gıdaların haricindeki her şeyin hükümlülerce üretildiğine aktaran Başsavcı Osman Köse, “Cezaevlerindeki iş yurtları dediğimiz yerler, hükümlülerin üretim yaptığı, meslek edindiği alanlar. Bugün Türkiye’deki açık cezaevlerinde yaklaşık 190 sektörde üretim yapılıyor. Aklınıza gelebilecek her alanda üretim var” dedi.