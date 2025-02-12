Yunusemre Belediyesi, Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen iş birliği ile hükümlülerin ürettiği kovanlar, Yunusemreli üreticilere dağıtılacak.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ın öncülüğünde tarıma ve üreticilere desteğini her zaman sürdüren Yunusemre Belediyesi, üreticilere kovan dağıtacak. Adalet Bakanlığı’nın başlattığı Mesleki Eğitim Kursları sonucunda Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği hükümlüler tarafından üretilen 300 arı kovanını gerekli şartları taşıyıp talepte bulunan üreticilere dağıtacak.

Mart ayında dağıtılacak

Çalışmaya ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, kovanların dağıtımını mart ayında yapmayı planladıklarını belirterek şunları söyledi: "Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ederek hem hükümlülerimizin topluma kazandırılmasına katkı sağlıyor hem de üreticilerimizin ihtiyacını karşılamaya devam ediyoruz. Belediyemize başvuran üreticilerimizin talepleri, Kırsal Kalkınma Komisyonumuz tarafından değerlendirilerek uygun bulunan hak sahiplerine Mart ayı içerisinde kovanların teslimatı yapılacak. Tarıma ve üreticilerimize desteğimiz bundan sonra da devam edecektir."