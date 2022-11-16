Malatya İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı ilk açılış dersi Anayasa Mahkemesi Üyesi Selahaddin Menteş tarafından verildi.

Malatya İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı ilk açılış dersi Anayasa Mahkemesi Üyesi Selahaddin Menteş tarafından verildi.

Hukuk Fakültesi’ndeki açılış dersinde, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek ve Prof. Dr. Nusret Akpolat, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Akdemir, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel, Adalet Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Buğra Tahtalı, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Abdusselam Esen hazır bulundu. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği açılış dersinde ilk olarak Selahaddin Menteş’in biyografisi hakkında bilgi verildi.

Açılış dersine başlamadan önce konuşan İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Akdemir, Selahaddin Menteş’in tecrübeli bir bürokrat olduğunu söyleyerek, davetlerini kırmadıkları için Menteş’e teşekkür etti. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da Selahaddin Menteş’i İnönü Üniversitesi’nde misafir etmekten mutluluk duyduklarını belirtti. Önemli bir bürokrattan ders almanın öğrenciler adına bir fırsat olduğunu dile getiren Kızılay, “Hem büyük devlet tecrübesini hem de hali hazırda Anayasa Mahkemesi üyesi olarak çok onurlu ve büyük bir görevi ifa ederken, sizin tam da mesleki alanınızda olan ve her kelimesini, cümlesi sizin için kıymetli olan konuşmalarını hep beraber dinleyeceğiz. Sizler tabi şanslısınız diye vurguluyorum. Böyle devlet büyükleri sizin için de meslek büyükleriniz oluyor. Meslek büyüklerini daha öğrencilik sıralarında dinleme şansına sahip oluyorsunuz” ifadelerini kullandı. Kızılay’dan sonra konuşan Selahaddin Menteş ise öğrencilerle olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Anayasa Mahkemesi’nin kuruluş ve işleyişi, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvurular ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi süreçleri hakkında bilgi verdi.

Açılış dersinin sonunda Menteş, öğrencilerden gelen soruları cevaplandırdı. Daha sonra Akdemir tarafından Menteş’e çiçek ve plaket verildi.