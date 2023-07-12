Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nda bayrak değişimi yaşandı. Rektör Yardımcılığı görevine getirilen Prof. Dr. Zekeriyya Arı’nın yerine Prof. Dr. Halit Aker atandı.

Yaklaşık 2,5 yıldır BUÜ Hukuk Fakültesi Dekanlığını yürüten Prof. Dr. Zekeriyya Arı’nın Rektör Yardımcısı olmasının ardından, YÖK Başkanlığı tarafından dekanlık görevine Özel Hukuk Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Halit Aker atandı. BUÜ Hukuk Koordinatörü olarak önceki yönetim döneminde çalışmalar yürüten Prof. Dr. Halit Aker, gerçekleştirilen devir teslim töreni ile yeni görevine başladı. Törende Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve fakülte yöneticileri ile akademisyenler de hazır bulundu.

Hukuk Fakültesi’nin sosyal bilimler alanında eğitim veren fakülteler arasında en kıymetlilerden bir tanesi olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, “Bu bir hizmet yarışıdır. Zekeriyya hocamızla Rektörlüğümüzde birlikte çalışmaya başladık. Hukuk Fakültemizde de Halit hocamızın en iyi şekilde hizmet vereceğine inanıyoruz. Fakültemizin son derece kıymetli bir eğitim sistemi var. Mezunlarımızın önemli noktalara geldiğini ve çok sayıda başarı yakaladığını gözlemliyoruz. Yeni dönemde de aynı şekilde nitelikli eğitim vermeye devam edeceğine gönülden inanıyoruz. Görev değişiminin hayırlar getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriyya Arı ise Dekan olarak görev yaptığı süreç içerisinde fakültenin daha iyi noktalara gelebilmesi adına ekibiyle birlikte çalıştıklarının altını çizdi. Prof. Dr. Halit Aker hocanın da bu zaman dilimi içerisinde bilgileriyle destek verdiğini kaydeden Prof. Dr. Zekeriyya Arı, “Hocamız her anlamda deneyimli bir akademisyen. İdari konularda da birikimi ve kuracağı ekip ile başarılı çalışmalara imza atacağına inanıyoruz. Bizler de buradaymış gibi her zaman destek vermeye devam edeceğiz. Hocamıza ve ekibine başarılar diliyorum. Hayırlı olsun” dedi.

Görevi teslim alan Prof. Dr. Halit Aker de kendisini bu onurlu göreve layık gören YÖK Başkanlığı ve Üniversite yöneticilerine teşekkür etti. Bir önceki dönemde pandemi ve deprem afeti gibi olumsuz durumlara rağmen son derece başarılı bir çalışma süreci geçirildiğine işaret eden Prof. Dr. Halit Aker, “Zorluklarla son derece başarılı bir şekilde idare eden önceki dekanımız ve şimdiki Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Zekeriyya Arı hocamıza teşekkür ediyoruz. Yeni dönemde ise üniversitemizin bir araştırma üniversitesi olduğu bilinciyle; akademik ve idari kadromuzun yanı sıra öğrencilerimizin de dahil olduğu nitelikli bir yükseköğretim ortamı oluşturmak istiyoruz. Fakültemizi hak ettiği noktaya ulaştırabilmek için var gücümüzle çalışacağız. Bizden sonraki arkadaşlarımıza daha iyi bir fakülte bırakmaya gayret edeceğiz. Yeni dönemin hepimize hayırlar getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.