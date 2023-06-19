Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, iki farklı Kurgusal Duruşma Yarışmasından dereceyle döndü.

Avrupa Hukuk Öğrencileri Derneği (European Law Students Association - ELSA) tarafından düzenlenen ELSA Ankara ve ELSA İstanbul yarışmalarında iki adet üçüncülük elde eden Atatürk Üniversitesi öğrencileri ayrıca ELSA İstanbul’un düzenlemiş olduğu yarışmada "En İyi Cevap Dilekçesi" ödülünü almaya hak kazandı.

Hukuk alanında düzenlenen en prestijli organizasyonlar arasında yer alan ELSA yarışmalarının ilk amacı, hukuk fakültesi öğrencilerinin gelişimlerine ve tecrübelerine katkı sunmakla birlikte hukuk camiasının önde gelen duayen isimlerini de anmak. Bu sene ELSA Ankara tarafından II. Prof. Dr. Yaşar Karayalçın Kurgusal Duruşma Yarışması ve ELSA İstanbul tarafından V. Rona Serozan Kurgusal Duruşma Yarışması düzenlendi ve her iki yarışmada da Uluslararası Ticari Tahkim ve Ticaret Hukukunun merkeze alındığı konular seçildi.

Avrupa Hukuk Öğrencileri Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen yarışmalarda birçok üniversiteden çok sayıda ekip yer aldı. Ocak ayında başlayan başvuru süreciyle toplamda 5 aylık yoğun bir çalışma ile elde edinilen derece sonucunda Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi ve takım temsilcisi Muhammet Raşit Avan şunları söyledi: "Son üç senedir farklı alanlarda Kurgusal Duruşma Yarışmaları için ekipler oluşturmuş veya dahil olmuş bulunmaktayım. Bu zamana kadar toplamda 9 farklı yarışmada kendi fakültemi temsil ettim. İlk olarak Karatay Hukukçular Derneğinin düzenlemiş olduğu Kurgusal Ceza Hukuku Duruşma Yarışmasında bir Türkiye birinciliğini 2021 yılı Mayıs ayında elde etmiştik. Bu sene de hem ELSA Ankara’nın hem de ELSA İstanbul’un düzenlemiş olduğu tahkim hukuku yarışmalarında dereceler elde etmenin mutluluğunu yaşıyorum” şeklinde konuştu.

Geçen yıllarda hep homojen şekilde sadece Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinden takımların yarıştığını ancak bu sene tahkim hukuku yarışmalarında farklı üniversitelerden öğrencilerle bir ekip kuruluğunu belirten Avan: “Ekibimizde Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden benim haricimde Gülsüm Günay isimli arkadaşımız, Anadolu Üniversitesinden Alperen Durusu ve Zehra Karakan, Ankara Üniversitesinden Ali Üzüm isimli arkadaşlarımız da bulunmaktaydı. Bu başarıda başta ekip arkadaşlarım olmak üzere fakültemiz ailesine ve Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Başarı elde eden öğrencileri canı gönülden tebrik eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise teorik bilginin yanında üniversite sonrası yaşama kolay adapte olmaları için öğrencileri sürekli olarak desteklediklerini, bu vesileyle hem ulusal hem de uluslararası yarışmalara katılmalarını teşvik ettiklerini belirterek, böylesine prestijli bir yarışmadan başarıyla dönen öğrencileri kutladı.

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