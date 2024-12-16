Uluslararası alanda faaliyet gösteren Türk hukuk bürosu MTN, merkezi İsviçre’de bulunan, Milano, Dubai, Riyad ve Beyrut’ta faaliyet gösteren EPTALEX ile birleştiğini duyurdu.

Yerel ve uluslararası hukuk hizmetleri sunan Türk Hukuk Bürosu MTN ve birden fazla ülkede konumlanan EPTALEX birleşti. Bu sayede MTN Hukuk’un çalışmaları EPTALEX ile entegre olacak. Birleşme ile iki hukuk kurumunun uzmanlığı, kaynakları bir araya getirilerek güçlendirilmiş bir yapının hayata geçirilmesi ve uluslararası hukuk alanında yeni başarılar hedefleniyor.

“Uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuk ve tahkim faaliyetlerimiz artacak”

Birleşme ile Türkiye, İtalya, Suudi Arabistan, Lübnan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde 9 ofis, 34 ortak ve 130’dan fazla profesyonelle faaliyet gösterecek olan EPTALEX MTN Hukuk’un, Asya, Avrupa ve Körfez Ülkeleri’nin kesişim noktasında konumlanacağını aktaran EPTALEX MTN Hukuk Ortağı Av. Dr. Umut Metin, “Türkiye’deki güçlü itibarımızı ve uluslararası tecrübemizi, EPTALEX ile birleştirdiğimizi keyifle duyuruyoruz. Bu birleşme MTN Hukuk’un GBL Alliance ile hali hazırda 60 farklı ülkede sunduğu hukuki hizmeti EPTALEX ile yakın coğrafyamızda daha güçlü hale getirmektedir. Belirtilen ülkelerle kültürel, sosyal ve ticari bağımız göz ardı edilemez. Birleşmenin ülkemiz ve bölgemiz açısından yararlı olacağına inanıyoruz. Birleşme, Körfez Ülkeleri, Asya ve Avrupa açısından tam bir merkez olan Türkiye’deki başarılarımızın artmasına imkân verecektir. Yerel ve uluslararası nice uyuşmazlıkta, devralma birleşme işlemlerinde, yabancı yatırımlarda, vatandaşlığa ilişkin konularda, hukuki uyuşmazlıkların çözümünde kullandığımız dava, arabuluculuk ve tahkim alanındaki faaliyetlerimizde artış olacağına inanıyoruz. EPTALEX ile yaptığımız birleşme, kurumumuz için yeni bir dönemi, bunun yanında Türk Hukuk Dünyası için ilham verecek özgün bir adımı da temsil ediyor” dedi.

“EPTALEX’in geleceği açısından önemli bir karar”

EPTALEX kurucu ortaklarından Jacopo Gasperi ve Carlo Garzia şu değerlendirmeyi yaptı: “MTN Hukuk’un Türk ticari yaşamındaki bilgi birikimi, profesyonel birleşmeye neden olmuştur. Bu yapılanma EPTALEX’in geleceği açısından önemli bir adımdır. Uluslararası fırsatlar ve zorlukların iç içe geçtiği günümüzde, müvekkillerimizin artan ihtiyaçlarına yanıt verme amacı güden iyi planlanmış karşılıklı bir genişleme stratejisinin sonucudur.”

“Yatırımcı Türklere ve Türkiye’ye yatırım yapacaklara hizmet sunacağız”

EPTALEX’in Yönetici Ortağı Ramy Torbey de, “MTN EPTALEX birleşmesinden büyük heyecan duyuyoruz. Bu birleşme, bulunduğumuz tüm ülkelerdeki Türklere ve bulunduğumuz diğer ülkelerden Türkiye’ye yatırım kararı almış veya yatırım ihtimallerini araştıran farklı vatandaşlıklara sahip müvekkillerimize daha iyi hizmet vermemizi sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.