Çorum’un İskilip ilçesinde bulunan Yazmalı Konak’a ünlü Ressam Bedri Rahmi Eyüpoğlu’nun gelini Hughette Eyüpoğlu’nun adı verildi.

İskilip Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen “Hughette Eyüboğlu, Bir Renk Bir İz Sanat Çalıştayı” devam ediyor. Çalıştay çerçevesinde, İskilip’in değerli simgelerinden olan Yazmalı Konak’ın adı, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Kanadalı gelini Hughette Eyüboğlu’nun anısına “Hughette Eyüboğlu Konağı (Yazmalı Konak) olarak değiştirildi. Konağın yeni tabelasını Kaymakam Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci ve çalıştay için ilçeye gelen sanatçılarla birlikte astı.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden bir birinden değerli sanatçıların katıldığı çalıştayda, İskilip’in tarihi ve turistik mekânları tuvallerde hayat buluyor. Ressamlar, ilçenin kaleleri, konakları ve dokusunu sanatsal bir bakış açısıyla tuvallere taşırken, taş baskı sanatçısı ve çalıştayın kuratörü Güler Gök, hem öğrencilere hem de ziyaretçilere geleneksel yazma baskı tekniğini tanıtıyor.

Çalıştay küratörü Güler Gök, amaçlarının sanata duyarlı gençler yetiştirmek olduğunu belirterek, bu hazırladıkları projeyle çalıştay düzenlediklerini söyledi.

Sanatın Anadolu’da yaşamasını istediklerini dile getiren Gök, “Sanat sadece İstanbul’da yapılan bir olgu değil. Sanat Anadolu’da da yapılabilir. Toplumun sanata karşı duyarlılığı sadece büyükşehirlerde kalmamalı. Anadolu’nun küçük bir ilçesinde tarihi bir ilçesinde yapılabiliyor. Bu bir başlangıç. Bundan sonrasında geleneksel olarak devam edecek olan çalıştaylarımızı daha geniş katılımlı hale getireceğiz” dedi.

Gök, çalıştayın düzenlenmesinde katkıda bulunan İskilip Kaymakamlığı ve İskilip Belediyesi’ne teşekkür etti.

1942 yılında hayran kaldığı İskilip’te bir süre kalarak resim ve şiir çalışmaları yapan Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Kanada asıllı gelini Hughette Eyüboğlu 2011 yılında İskilip’e gelerek sanatsal faaliyetlere başladı. Çatalkara Kültür Sanatevi’nin ve Yazmalı Konağı’nın hayata geçmesini sağlamış İskilip’te basma yazmacılık konusunda kurslar düzenledi. Kısa süre içerisinde sanatsal faaliyetlerde mesafe alan Hughette Eyüboğlu sanat dünyasından çok sayıda otorite ismin İskilip’i ziyaretine vesile olmuştu. İskilip Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan Yazmalı Konağa yerleşerek İskilip’te yaşamış ve genç kızlara yönelik kurslar düzenlemişti.