Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından gerçekleştirilen paylaşımda, "Hudutlarımızda kaçakçılara geçit yok! Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında 215 bin 814 gram uyuşturucu madde, 590 adet tıbbi ilaç ele geçirdi” ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığına bağlı keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hudut Kartalları, Van sınırında 215 kilo 814 gram uyuşturucu madde ve 590 adet tıbbi ilacı ele geçirdi.

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