Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sarp kayalıkları, derin vadileri ve yüksek dağlarıyla bilinen Dağlıca bölgesinde sınırın sıfır noktasında kurulan Gevenakurki Üs Bölgesi’nde hudut kartallar, son teknoloji silah ve cihazlarla vatan nöbeti tutuyor.

Yüksekova ilçesine yaklaşık 54 kilometre uzaklıkta, Irak sınırına sıfır noktada bulunan Gevanakurki Üs Bölgesi, hudut kartallarının terörle mücadelesinin en önemli duraklarından biri olarak önemini koruyor. Göğüs göğse mücadelenin yaşandığı ve Mehmetçik’in kahramanlığı sonucu teröristlerden temizlenen 1860 rakımlı Gevenakurki Üs Bölgesi’nde eller tetikte vatan nöbeti devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Avaşin kampının karşısında yer alan ve özellikle bahar aylarında teröristlerin en önemli geçiş noktası olarak bilinen bölgede kurulan askeri üsde, güvenlik güçleri 24 saat gözünü sınırdan ayırmazken, bölge termal kameralar ve radarlarla da sürekli kontrol ediliyor.

Bir zamanlar teröristlerin gruplar halinde yaşadığı Gevanakurki bölgesi, yürütülen başarılı operasyonlar sonucu en güvenli günlerini yaşıyor. Geçmiş yıllarda binlerce teröristin içtima için bir araya geldiği Oramar Dağı başta olmak üzere Gevenakurki, Şikefte ve Keri Tepe gibi hakim bölgelerdeki üs bölgeleri sayesinde artık sınırda kuş uçurtulmuyor. Teröristleri bölgede temizleyen kapatan hudut kartalları, yaz kış demeden görevini yerine getiriyor.

Dik yamaçlı dağların arasında kurulan ve sürekli insansız hava araçlarının görev aldığı Dağlıca Taburu ve çevresindeki hâkim noktalara kurulan üs bölgeleri, teknolojik silah ve ekipmanlarla korunuyor. Tüm terör örgütlerine karşı Türk milletinin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güç ve ‘ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışıyla görevini yapan hudut kartalları, sürekli elleri tetikte, gözleri sınırda bekliyor. Her zaman göreve hazır olan hudut kartalları, gözetleme sistemleri ve diğer teknolojik donanımlar sayesinde muhtemel tehditlere karşı hazır bekliyor.

Yaz kış demeden zorlu şartlarda görev yapan Mehmetçik’in moral ve motivasyonunun yüksek tutulması için de tüm sosyal imkanlar hayata geçirilmiş. Temel ihtiyaçlarının karşılandığı mekanların yanı sıra Mehmetçik’in spor yapma, sosyal aktivitelere katılma ve dinlenme gibi alanları da bulunuyor.