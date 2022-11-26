Türkiye’ye sınırdan kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 80 kilo 911 gram toz esrar ve 2 bin 980 adet sentetik ecza, hudut kartalları ve jandarmanın koordineli operasyonu ile ele geçirildi.

Türkiye’ye sınırdan kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 80 kilo 911 gram toz esrar ve 2 bin 980 adet sentetik ecza, hudut kartalları ve jandarmanın koordineli operasyonu ile ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren hudut kartallarının uyuşturucu kaçakçılarına geçit vermediğini duyurdu. Türkiye’ye kaçak yollarla sokulmak istenen 80 kilo 911 gram toz esrar ve 30 kutu içerisinde toplam 2 bin 980 adet sentetik ecza, hudut kartallarının jandarma ile koordineli operasyonunda ele geçirildi.