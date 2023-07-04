Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu yenileme çalışmaları devam eden Hüdayi Sayıbaş Yer Altı Çarşısında incelemelerde bulundu.

37 yıl önce hayata geçirilen bir proje olan yer altı çarşısı uzun yıllardır Tokat halkına hizmet veriyordu. Tokat il merkezinde yaklaşık 2bin 600 metrekarelik fiziki alana sahip olan yer altı çarşısının yenileme çalışmaları geçtiğimiz aylarda başlandı.

"Hüdayi Sayıbaş Yer Altı Çarşısı, Tokat’ımızın sembol noktalarından bir tanesi"

Çalışmaların iki ay önce başladığını dile getiren Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu proje tamamlandığında Tokat merkezde yeni görünümü ve modern yapısıyla yeniden ihtiyacı karşılayacak bir projenin gerçekleştirilmiş olacağını söyledi. Başkan Eroğlu “Çalışmalar başladığı andan itibaren çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Hüdayi Sayıbaş Yer Altı Çarşısı, Tokat’ımızın sembol noktalarından bir tanesi. Gerek dükkânların modernize edilmesi, gerekse üzerinde yapılacak peyzaj çalışmaları ile yeni bir görünüm kazanacak ve yeniden Tokat’ımıza kazandıracağız” dedi.

" 2024 yılı Ocak ayında hemşerilerimizin hizmetine açmış olacağız”

Çalışmalarda gelinen nokta hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu “Geçen iki aylık süreçte buradaki sert zeminler söküldü. Dükkânlarda bulunan vitrinler, karo taşları ve zeminler çıkarıldı. Yine dükkanlar dışında kalan bölümlerdeki duvara monte edilmiş olan cephelere dair ne varsa söküldü ve yeniden yapımın başlamasına hazır hale getirildi. İçerisinde oturma alanları, yeşil alanı olan, caddeye yürüyen merdivenler ile bağlanacak olan yer altı çarşımızı inşallah 2024 yılı Ocak ayında hemşerilerimizin hizmetine açmış olacağız” diye konuştu.