Kurulduğu günden bu yana çevre ve insan odaklı bir hizmet anlayışını benimseyen Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, şehrin çeşitli noktalarında dere temizliği çalışmalarına devam ediyor.

Çevre ve insan sağlığını tehdit eden olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve görüntü kirliliğine son vermek amacıyla dere temizliği çalışmalarını titizlikle yürüten BUSKİ, şehrin dört bir yanındaki derelerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Hüdavendigar Kent Parkı’na estetik bir görüntü de kazandıran Nilüfer Çayı’nın temizliği, BUSKİ ekipleri tarafından titizlikle yapılıyor.

Özellikle yaz aylarında yaşanan koku şikayetlerinin önünü almak için çalışmalarını yoğunlaştıran BUSKİ, hem vatandaşlardan gelen talepler istikametinde hem de iş programı çerçevesinde dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan temizlik çalışmasıyla ilgili bilgilendirmede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ’’Derelerimizi her türlü kirlilikten arındırarak halk sağlığına yönelik tehditleri ortadan kaldırmak ve derelerimizin bulunduğu alanlara güzel bir görünüm kazandırmak bizim nihai hedefimiz. Yaptığımız çalışmalarla derelerimizin her zaman temiz kalmasını sağlıyoruz. Bu çerçevede yürüttüğümüz çalışmalar program çerçevesinde önümüzdeki günlerde de devam edecek” dedi.