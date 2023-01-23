Hüdavendigar Ortaokulu badmintonda büyük başarı elde etti.

Hüdavendigar Ortaokulu badmintonda büyük başarı elde etti.

Okul sporları çerçevesinde Murat Hüdavendigar Ortaokulu, badminton dalında Yıldız Erkekler kategorisinde il birincisi oldu. Hedeflerini bölge birinciliği olarak koyan öğrenciler Emin Batu Ugsuz, Kenan Can Yeşil, Ege Adıgüzel, Halit Koç ve Ahmet Kaan Yaşa bir sonraki turnuvaya yoğun çalışmalar ile hazırlanıyorlar. Murat Hüdavendigar Ortaokulu badminton takımı, Bölge Grup Müsabakalarında başarılı olarak Bilecik’e Türkiye derecesi getirmeye ve herkesi mutlu etmeye odaklandılar.