Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Malatya’yı ziyaret eden (HÜDAPAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Seçim ortamını provoke etmeye çalışan vatandaşları birbirine karşı kışkırtıp kaotik bir ortam oluşturmaya çalışan şer odaklarının tuzaklarına düşmemiz gerekir savaşa değil seçime gidiyoruz" dedi.

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’yı ziyaret ederek bir dizi temaslarda bulundu. Kent merkezinde esnaf ziyaretlerinde de bulunan Yapıcıoğlu, depremzedelerle iftar yaptıktan sonra gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Seçim süreciyle birlikte siyasette gündemin ısındığını vurgulayarak tartışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Yapıcıoğlu, "Seçim takvimi açıklandıktan sonra bir şeyin altını çizdik seçim gündemi depremi depremde etkilenen vatandaşlarımızı unutturmasın buradaki kardeşlerimizin giderilmesi hususunda ki çabalarımızı azaltmasın dedik bugünde Malatya ilimizdeyiz onları unutmadığımızı unutmayacağımızı seçim sürecinde de bizim sürekli gündemimizin bir tanesinin mutlaka depremzede kardeşlerimizin olduğunu göstermek istedik. Şükürler olsun depremin yol açtığı yaraların önemli bir kısmı sarılmış durumda işler rutine binmiş açıkta kalan vatandaşımız yoktur elhamdülillah vatandaşlarımızın zaruri ihtiyaçlarının önemli bir oranda tamamlanmış olması bizleri memnun etti” dedi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden kurşunlarla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Yapıcıoğlu, "Siyasetin gündemi sıcak bugün gündeme düşen hususlardan bir tanesi İYİ Parti il başkanlığına yapılan silahlı saldırı. Bu saldırıyı kınadığımızı dile getirmek istiyorum, İYİ Parti’ye de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Ortamı provoke etmeye çalışan vatandaşları birbirine karşı kışkırtıp belki kaotik bir ortam oluşturmaya çalışan şer odaklarının tuzaklarına düşmemiz gerekir. Siyaset kurumuna da burada şu çağrıda bulunmak istiyorum lütfen herkes kurduğu cümlelere dikkat etsin tabanlarımızı konsolide edeceğiz diye vatandaşlarımızı birbirinin düşmanı gibi göstermeye hiçbirimizin hakkı yoktur. 14 Mayıs’ta ülke olarak seçim gidiyoruz savaşa değil dolayısıyla nezih bir üslubun kullanılmasını gerektiğini bir kez daha ifade etmiş olalım” diye konuştu.