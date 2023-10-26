Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Adıyaman İl Başkanlığı, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına basın açıklaması yaparak tepki gösterdi.

Adıyaman Demokrasi Parkı’nda düzenlenen basın açıklamasında Filistin için dua edildi. HÜDA PAR Adıyaman İl Başkanı Mustafa Yetiş tarafından yapılan basın açıklamasına çeşitli sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Mustafa Yetiş, “Geçen hafta siyonist rejimin hastane bombalamasında sonra tüm dünyada işlenen soykırıma lanetler okumuş ve tüm dünya müslümanları, insanlık ve vicdan sahibi herkes meydanlara inmişti. Fakat o günden bu yana katliam ve soykırım daha artmış ancak tepkilerin dozu yavaşlamıştır.

Bunun iki sebebi vardır. Birincisi siyonist katliam çetesi özellikle İslam aleminde saatlerin gece yarısını gösterdiği, herkesin uykuda olduğu bir zaman diliminde Gazze’yi daha yoğun bir şekilde bombalamaktadır. Bunu son günlerde daha fazla artan şehidlerin, katledilen kadın ve çocukların sayısından anlıyoruz. Siyonist çete tüm İslam alemiyle, ümmetle dalga geçmekte sizler uyuyun biz soykırıma devam ediyoruz demektedir.

İkinci sebep ise bu vahşet ve katliam zamana yayıldıkça Allah muhafaza bu durumu sıradan ve normal görmeye başlamaktır ki, bu da siyonizmin oyunlarından biridir.

İşte bu noktada çok dikkatli, uyanık ve her daim konuyu takip etmemiz gerekiyor. Bu vahşeti, işlenen cürümü kabul etmemiz ve normal görmemiz asla beklenmemelidir.

Bugün Siyonist işgal rejiminin Gazze’ye yönelik yapmış olduğu savaş suçlarına karşı son süreçle beraber yapılması gerekenleri bir kez daha dile getirmek için toplanmış bulunuyoruz.

Her zaman ve ortamda söylediğimiz gibi biz Müslümanlar için Kudüs ve Mescid-i Aksa sıradan bir toprak parçası değildir. Kudüs ve Mescidi Aksa, Müslümanların ilk kıblesi, peygamber efendimizin miraca çıkarken ilk uğradığı yer, tevhit akidesinin ilk merkezlerinden biridir.

Bu yüzden Filistin, Kudüs ve Mescidi Aksa davası sıradan bir toprak davası değil, bilakis bir inanç ve iman davasıdır. Biz Müslümanlar için Mekke, Medine, Kabe ve Mescidi Nebevi ne kadar kutsalsa aynı şekilde Filistin, Kudüs ve Mescidi Aksa’da o kadar kutsaldır” dedi.