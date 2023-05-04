Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 3 gün süren Hücresel Siniri Bilim Günleri yoğun ilgi gördü.

Kastamonu Üniversitesi koordinesinde bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilen Hücresel Siniri Bilim Günlerinde kampüste bulunan kütüphanede gerçekleştirildi. 3 gün devam eden programa katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Uzun bir aradan sonra programın gerçekleştiğini söyleyen Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Yener Yazğan, “Kastamonu Üniversitesinde göreve başladıktan sonra, Hücresel Sinir Bilim gurubu olarak 6 ayda bir gerçekleştirdiğimiz ancak çeşitli nedenlerle uzun süredir ara verdiğimiz ve özlemini duyduğumuz Hücresel Sinir Bilim günleri toplantılarını tekrar canlandırma düşüncesi oluştu bende. Grubumuza üye hocalarımızın da olumlu dönüşleri sonucunda toplantıların onuncusunu Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlemek nasip oldu” dedi.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ise Tıp Fakültesi bünyesinde ilk defa böyle bir toplantı yapıldığını ve öğrencilere, bilim insanlarına büyük fayda sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Etkinliğin ikinci gününde ise Ankara TOBB ve Yıldırım Beyazıt Üniversitelerinden 7 katılımcı çalışmalarını sunarken, İstanbul Medipol ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitelerinden dörder, Çorum Hitit Üniversitesinden iki, Kütahya Sağlık Bilimleri, Isparta Süleyman Demirel, Erzurum Atatürk, Konya Selçuk ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitelerinden katılan birer akademisyen çalışmalarını bilim insanlarına aktardı.

Programın son gününde tüm katılımcılar programın sosyal etkinliği çerçevesinde Horma Kanyonu’nu gezdi. Bu gezi sonrasında ise katılımcılar Azdavay Belediyesi bünyesinde bulunan Atlı Turizm Merkezi’nde Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek tarafından ağırlandı ve katılımcılara yöresel yemek ikramları yapıldı.