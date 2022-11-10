Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, ekim ayında 190,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Yılın 10’uncu ayında en yüksek ihracat değerlerine Irak, Suriye ve İtalya pazarlarında ulaştıklarını kaydeden AHBİB Başkanı Veysel Memiş, aynı dönemde Somali, Vietnam, Benin, Nepal, Suudi Arabistan, Gana, Kazakistan, Nijerya ve Gine pazarlarında 109 katı aşan oranlarda rekor artışlar elde ettiklerini belirtti.

Küresel krizlere rağmen Türkiye’nin dünya gıda sektöründe güvenilir tedarikçi ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan AHBİB Başkanı Veysel Memiş, gıda arz güvenliğinin sürdürülebilirliği açısından da stratejik roller üstlendiğini vurguladı. Başkan Veysel Memiş, “Savaş ortamı devam ederken 25 milyon ton civarındaki tahılın dünya pazarlarına ulaştırılması için Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz’da imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması gıda arz güvenliğinin sürdürülebilirliği bakımından kritik önem taşıyor. Kasım ayı başında Rusya’nın Ukrayna’dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmayı askıya alması nedeniyle bir anda buğday fiyatları yüzde 7,5 oranında arttı. Akabinde Rusya’nın sürece katılıp devam edeceğini beyan etmesi ve Ukrayna’nın birtakım taahhütlerde bulunmasıyla tansiyon geriledi. Cumhurbaşkanımızın ve diplomatlarımızın girişimleriyle Tahıl Koridoru’nun yeniden işlevsel hale gelmesi sektörümüz açısından memnuniyet vericidir” dedi.

Tahıl Koridoru ile sanayicinin ham maddeye erişiminin kolaylaştığını belirten Başkan Veysel Memiş, Avrupalı firmaların Rusya pazarından çekilmesiyle birlikte Türk firmalarına yönelik taleplerde de iki katına yaklaşan oranlarda artışlar yaşandığını ifade etti. Başkan Veysel Memiş, ekim ayında Rusya’ya yaptıkları ihracatın yüzde 164 artışla 5,68 milyon dolar düzeyinde gerçekleştiğini aktardı.

“Ekim ayında ihracat hacminde en yüksek artışı Somali’de yakaladık”

Türkiye’nin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe ekim ayında yüzde 17 artışla 1,04 milyar dolarlık ihracat yaptığını aktaran Başkan Veysel Memiş, AHBİB olarak bu performansa yüzde 17,7 oranında destek verdiklerini söyledi. AHBİB’in ekim ayındaki ihracatını ürün grupları ve ülkelere göre değerlendiren Başkan Veysel Memiş, şunları söyledi:

“Ekim ayında en fazla ihraç ettiğimiz ürün grubu listesinde bakliyat çeşitleri 71,7 milyon dolar değer ile birinci sırada yer aldı. Bakliyatı, yüzde 41 artış ve 45,7 milyon dolar değer ile pastacılık ürünleri ikinci sırada, yüzde 78 artış ve 17,8 milyon dolar değer ile bitkisel yağlar üçüncü sırada takip etti. Yılın 10’uncu ayında da tüm ürün gruplarında en fazla ihraç ettiğimiz ürün kırmızı mercimek oldu. Ekimde yüzde 79 artışla 33,7 milyon dolar değere ulaştığımız kırmızı mercimek, bölge ihracatımızın yüzde 18’ini oluşturdu. Ekim ayı ihracatımızı ülkelere göre değerlendirdiğimizde en yüksek ihracat değerlerine Irak, Suriye ve İtalya’da ulaştık. Irak’a 47,3 milyon dolarlık, Suriye’ye 14,4 milyon dolarlık, İtalya’ya yüzde 31 artışla 7,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Ekim ayında toplam 137 ülke ve bölgeye dış satım yapan Birliğimiz, söz konusu dönemde ihracat hacminde en yüksek artışları Somali, Vietnam ve Nepal pazarlarında yakaladı. Suudi Arabistan, Gana, Kazakistan, Nijerya ve Gine bu ayda anlamlı ihracat artışlarına imza attığımız diğer ülkeler oldu.”