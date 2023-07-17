Erzincan’da belediye tarafından ekimleri yapılan hububat tarlalarında biçerdöver ile hasat işlemleri başladı.

Belediye tarafından, ziraat mühendislerinin kontrolünde ekilebilir alanların ekilmesini sağlamak, üreticilere hangi ürünlerin, hangi çeşitlerin daha verimli olduğunu gösterebilmek ve ekilebilir olduğunu vatandaşlar ile paylaşmak için ekimleri yapılan hububat tarlalarında biçerdöver ile hasat işlemleri başladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ziraat mühendislerinin kontrolünde tarlalarda güzlük ekim olarak 6 sıralı ramata çeşidi arpa, falada cinsi buğday ve yazlık ekim olarak ise kara buğday ekimi yapılmıştı.

Tarlalardaki biçim çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Bekir Aksun ilgili birim müdürlerinden bilgiler alarak hasat mevsiminin bereketli olmasını diledi.

Belediye Başkanı Bekir Aksun açıklamasında şunları ifade etti;

“Erzincan Belediyesi olarak 400 dekarın üzerinde bir ekim gerçekleştirdik. Maksadımız öncelikle bir farkındalık oluşturabilmek. Erzincan çiftçimizin ekilebilir alanları mutlaka ekmesi gerektiğini üretime dönük üretimin gerçekleşmesi ve üretken belediyecilik anlayışını da halk nazarında hayata geçirmek için bu tür etkinlikler yapılıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından takip edilen ekimlerin hasat mevsiminde bereketli olmasını diliyorum. Tüm çiftçilerimiz içinde bereketli olsun diyor saygılarımı sunuyorum.”