TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Ahmet Tiryakioğlu Başkanlığında Ankara’da toplandı. 2022 ihracat rakamlarının ve ihracatta yaşanan sorunların masaya yatırıldığı toplantının ardından Sektör Kurulu üyeleri Tarım Bakanı Vahit Kirişci’yle bir araya gelerek sektörün geleceğiyle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.

TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Ahmet Tiryakioğlu Başkanlığında Ankara’da toplandı. 2022 ihracat rakamlarının ve ihracatta yaşanan sorunların masaya yatırıldığı toplantının ardından Sektör Kurulu üyeleri Tarım Bakanı Vahit Kirişci’yle bir araya gelerek sektörün geleceğiyle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.

Ankara’da Ahmet Tiryakioğlu Başkanlığında toplanan TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu 2022 yılının genel değerlendirmesini yaparken yıl içerisinde gerçekleştirilen ihracat rakamlarını ve yaşanan sorunları masaya yatırdı. Sektör kurulu üyeleri karşılıklı görüş alışverişinin ardından Tarım Bakanı Vahit Kirişci’yle bir araya gelerek gündemi ve sektörel sorunları dile getirdiler. Toplantı sonrası bir açıklama yapan TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu Ankara’da Tarım Bakanı Vahit Kirişci’yle gerçekleştirilen toplantının verimli geçtiğini ifade ederek, “ 2022 yılının son sektör kurulu toplantısını Ankara’da gerçekleştirdik. Kurul toplantısının ardından Tarım Bakanımız Sayın Vahit Kirişci’yle bir araya gelerek 2022 yılında gerçekleştirdiğimiz ihracat rakamları ve sektörel sorunlarımızı dile getirdik. Tarım Bakanlığımızın ve sektörümüzün önümüzdeki süreçte koordineli ve ortak hareket etmesinin gerek üretimin ve istihdamın arttırılması gerekse ihracatın arttırılmasına yönelik önemli katkılar sağlayacağını ifade ettik. Tarım Bakanımız Sayın Vahit Kirişci’de sorunlarımızın çözümüne yönelik gerekli desteği vereceğini ve önümüzdeki süreçte ortak gerçekleştirilecek yeni projelerde karşılıklı görüş alışverişiyle çalışmaların yürütülmesinde faydalı olacağını ifade ederek gündemle ilgili konular hakkında bizlerle karşılıklı görüş alışverişinde bulundu, Gerek kurul toplantımız gerekse Tarım Bakanımız Sayın Vahit Kirişci’ ile gerçekleştirdiğimiz toplantı sektörümüz için faydalı sonuçlar taşımaktadır. Bizlere destek veren ve makamında kabul ederek sorunlarımızı dinleyen ve çözüm yolunda büyük çabalar gösteren Sayın Bakanımız Vahit Kirişci’ye ve Tarım Bakanlığı bürokratlarına teşekkür ediyoruz” dedi.

Kadooğlu’na sürpriz doğum günü kutlaması

Tarım Bakanı Vahit Kirişci’yi ziyaret ederek sektörel sorunları dile getiren TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu üyeleri toplantı sırasında Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Celal Kadooğlu’na doğum günü sürprizi yaptı. Sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Başkan Kadooğlu’nu Bakan Kirişci ve sektör kurulu üyeleri kutlarken Kadooğlu’da hiç beklemediği bir anda gerçekleştirilen sürpriz kutlamadan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.