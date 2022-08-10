Erzincan ve ilçelerinde hububat hasadının başlamasıyla birlikte çalışmaya başlayan biçerdöverler yönelik denetimler arttırıldı.

Erzincan ve ilçelerinde hububat hasadının başlamasıyla birlikte çalışmaya başlayan biçerdöverler yönelik denetimler arttırıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde biçerdöverlerin tane kaybının önlenmesi amacıyla biçim şartları, dane kaybı, biçerdöver teknik ayarlarının uygunluğu, operatörlerin yeterli belgeye sahip olup olmadığı, yangına karşı önlem alınıp alınmadığı denetlendi.

Denetimlerle ilgili, “İlimizde faaliyet gösteren tüm biçerdöverler kontrol edilmekle birlikte, tane kaybı ve olumsuzlukla karşılaşılması halinde müdürlüğümüze ihbarda bulunabilirler. Hasat boyunca kontroller devam edecektir. Üreticilerimize bereketli kazançlar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.