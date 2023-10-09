Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovasında yaklaşık 10 milyon dekar alanda hububat ekimi başlamasına sayılı günler kala uzmanlardan cücelik virüsü konusunda uyarı geldi. Uzmanlar, hasat döneminde verim kaybının önüne geçmek için ürünlerin bakımı kadar ekim döneminin de önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Yüzölçümünün yüzde 67’si tarım arazisi olarak kullanılan ve tahıl ambarı olarak bilinen Konya’da, 595 bin hektar alanda sulu tarım yapılırken uzmanlar, beklenen yağış periyodunda kayma olduğunu, çiftçilerin ekim aşamasında bu durumu dikkate alması gerektiği uyarısında bulundu.

“Cücelik virüsünün en büyük nedenlerinden birisi erken ekim”

Hububat ekimini Kasım aylarına kaydırmalarını tavsiye eden Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, “Ekim ayı içerisine girdiğimiz bu süreçte çiftçilerimiz yavaş yavaş hububatları tarlalara ekmeye başladı. Özellikle kıraç alanlardaki çiftçilerimiz toprak hazırlıklarını yaptıktan sonra ekim için hazırlıklarını tamamladı. Önümüzdeki süreçte çiftçilerimizin yağışları iyi takip etmeleri gerekiyor. Genelde Ekim ayının ortalarında olan hububat ekimi biraz daha geç tarihlere, Kasım aylarına kaydırmalarını tavsiye ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Konya bölgesinde de meydana gelen cücelik virüsünün en büyük nedenlerinden birisi erken ekim oldu. Erken ekilen mahsullerde genelde yağışların aralıklarla yağması, bitkilerin birtakım sıkıntılara ve strese girmesine neden oluyor. Bu sıkıntı ve stresten dolayı da hastalıkların bitkilere daha çabuk girmelerini girmeleri söz konusu oluyor. Bu tarz sıkıntılar yaşamamak için gerek tohum kayıplarımızın minimuma indirmesi, gerekse bitkinin daha sağlıklı bir şekilde bahar sezonuna girmesi için ekimleri Ekim ayının sonuna doğru Kasım ayının başlarına doğru meteoroloji bölge müdürlüğümüzün hava raporlarını takip ederek arka arkaya yağışları gördüğümüz süreçte yapılması gerekiyor.

“Hasat sezonunda ciddi verim kayıpları yaşıyoruz”

Yağış periyotlarındaki kaymalardan kaynaklı bitkilerin ihtiyaç duydukları dönemlerde yağış miktarını alamadığını aktaran Burak Kırkgöz, “Bunu takip etmediğimiz de ise hasat sezonunda ciddi verim kayıpları yaşıyoruz. Bununla ilgili çiftçilerimiz de bölgelerindeki ziraat mühendisi meslektaşlardan bu konularla ilgili fikir alışverişleri yapabilirler. Tabii Konya yüz ölçümü olarak da çok büyük bir coğrafyada bulunuyor. Tabii ekim alanı bölgesel bölgesel değişiyor. Merkeze yakın bölgelerdeki çiftçilerimize biz genelde Ekim ayının sonlarına doğru ekiliş yapmalarını tavsiye ediyoruz. Uzak ve yüksek dağlık rakımımı yüksek bölgelerdeki çiftçilerimiz o bölgelerdeki yağışların biraz daha erken dönemde yağmasından dolayı, Ekim ayının ortalarında ekilişlerini yapabilirler. Özellikle yüksek olan yerlerde her zaman yağışlar biraz daha ovadan önce yağar. O bölgelerdeki çiftçilerimiz ekilişlerini yapabilirler. Ama ovadaki çiftçilerimizin yani rakımı biraz daha düşük olan yerlerdeki çiftçilerimizin ekilişlerini yaparken hava raporlarını mutlaka kontrol etmeleri gerekiyor. Verimli bir hasat sezonu için öneriyoruz” diye konuştu.