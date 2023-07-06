Afyonkarahisar’ın Sandıklı ve Kızılören ilçelerinde hububat hasadı arpa hasadı ile başlarken, tüccarların arpa alımının kilogram fiyatını bu yıl 5-6 lira arsında yaptığı belirtildi.

Sandıklı ve Kızılören ilçe merkez ve köylerinde üç gün önce arpa hasadı ile hububat hasadı başladı. Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, kooperatiflerin hububat alımı yapması gerektiğini söyledi. Tarlada biçerdöverlerin alımını yerinde inceleyen Başkan Toptaş, Toprak Mahsulleri Ofisinin alım yapmasının yeterli olmadığını, kooperatiflerin de alım yapmaları gerektiğini söyledi. Başkan Toptaş, “İlçede hasat çalışmaları birkaç gün önce başladı, Toprak Mahsulleri Ofisi alım yapıyor. Randevu sistemi ile alım yapıyor. Ama yağışların bol olmasından dolayı ürünlerde nem oranı yüksek geliyor. Toprak Mahsulleri Ofisi bunun hakkından zor gelebilecek. Kooperatifler ürünleri alsa çiftçiye kolaylık olacak. Üreticiler ürünlerini tüccarlara götürüyorlar. Ofis ile tüccar arasında yüzde kırk fiyat farkı var. Tüccarda haklı, tüccar devlete stopaj vergisi ödüyor. Stopaj vergisi kalksa tüccarda fiyatını yükseltecek” dedi.