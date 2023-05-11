Konya’nın Beyşehir ilçesinde yaklaşan yaz mevsimi öncesinde hububat ekili alanlarda tarla faresi ile mücadele hız kazandı.

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılanı açıklamada, ilçe genelinde hububat ekili arazilerde kontrollerin sürdüğü belirtildi. Kurum bünyesinde görev yapan teknik personelin sahada çiftçi ile buluşmalarının sürdüğü ve fikir alışverişi yapmaya devam ettiğinin aktarıldığı açıklamada, “Hububat ekim alanlarındaki zararlıları erken zamanda tespit edebilmek, oluşabilecek kayıpları en aza indirebilmek için tüm teknik personelimiz sahada çalışmaktadır. Tarla faresi ile mücadelede işlek beslenme deliği olarak bilinen fotoğraflarda da yer verdiğimiz şekilde bitki parçacıkları bulunan deliklere zehirli buğdayı el değmeden delik başına 4-5 adet bırakarak mücadele yapılması uygun yöntemdir. Zirai mücadele yöntemleri ile ilgili detaylı bilgi almak için ilçe müdürlüğümüze başvurulabilir” denildi.