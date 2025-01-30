Afyonkarahisar’da ekimi yapılan hububat ürünlerinin veriminin yüksek bir şekilde hasadı için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Sinanpasa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından hububat ekili alanlarda bitki çıkış kontrolleri yapıldı” ifadelerine yer verildi.

Yapılan kontroller ile hububat ürünlerinin kalitesinin arttırılması ve hasat döneminde verimin yüksek olmasının amaçlandığı kaydedildi.