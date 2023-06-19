Adıyaman’da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından hububat alım noktaları arttırılıyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal tüm alım noktalarını ziyaret ederek randevu alımında ve alım noktalarında yaşanan sıkıntıları yerinde tespit etti.

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, Kahta Ziraat Odası Başkanı F.Rüştü Zorlu Turanlı’nın talepleri doğrultusunda Adıyaman TMO Başmüdürüne alım noktalarının daha da arttırılması yönünde talimatlar verdi. TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Ziraat Odası Başkanlarına ve beraberindeki heyete vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür etti.

Adıyaman Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yaşar Özkan, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal’a, yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür ederek, “Yağışların beklenenin üzerinde seyretmesi hububatlarda belirgin bir artışa sebep olmuş açıklanan fiyatlarla beraber çiftçilerimizde sevinçli bir hava oluşturmuştur. Yağışların etkisiyle ciddi bir ürün arzının oluşması Toprak Mahsulleri Ofisince alım noktaları arttırılarak ve personel olarak tüm imkanlarını seferber etmiştir. Ahmet Güldal’a alım noktalarının arttırılması yönünde taleplerimizi olumlu karşılamasından dolayı teşekkür ediyorum.

Çiftçilerimizin mağdur olmamaları için ÇKS belgelerini başka bir kesime verilmemesini, TMO’ya eski ve ithal ürün teslim etmeye çalışan çiftçilerimize 2 yıl boyunca TMO’ya ürün teslimi yasağı getirilecek” dedi.