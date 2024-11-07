Adli yargı hakimleri ile Cumhuriyet Başsavcı ve savcılarının isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan HSK kararında, 31 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla cp bu tarihten geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının isimlerinden oluşan listelere yer verildi.

Listede adli yargıda 56 hakim ve 27 savcı ile idari yargıda 33 hakimin ismi yer aldı.

Sürelerini bitirdikleri halde bu listede isimlerini göremeyenler 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunarak durumlarının incelenmesini isteyebilecek.

Söz konusu Resmi Gazete'deki listeye ulaşmak için tıklayabilirsiniz