Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi Havvanur Yurtsever’in vefat eden babası emekli Başkomiser Hasan Kurt, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi Havvanur Yurtsever’in vefat eden babası emekli Başkomiser Hasan Kurt, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bir süre önce rahatsızlanarak Ondokuz Mayıs üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesine sevk edilen HSK üyesi Havvanur Yurtsever’in babası 82 yaşındaki Hasan Kurt, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hasan Kurt’un cenazesi, Bafra ilçesi Sürmeli Mahallesi’ndeki evine getirildi. İlçe Müftüsü Necmettin Kayar tarafından yapılan dua ve alınan helalliğin ardından Kurt’un naaşı, Sürmeli Mahallesi camisinde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenazeye Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, 1. Daire Başkanı Halil Koç ve Başkan Vekili M. Akif Ekinci, Samsun Valisi Zülküf Dağlı, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı M. Sabri Kılıç, Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, İl Jandarma Alay Komutanı Ömer Ersever, çok sayıda adliye personeli ve vatandaşlar katıldı.