Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Belemedik Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Belemedik Tabiat Parkı’ndan geçen Çakıt Çay’ında kardeşiyle balık avlayan Musa İmir, dengesini kaybederek suya düştü. İmir’in suya düşmesi üzerine kardeşi, yakındaki bir kişinin cep telefonuyla durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin sudan çıkardığı İmir’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Adana’nın Pozantı ilçesinde balık avlarken çaya düşüp boğularak hayatını kaybeden Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) Şube Müdürü Musa İmir’in cenazesi toprağa verildi.

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