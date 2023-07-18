HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU TARAFINDAN YAYINLANAN KARARNAMEDE MERSİN'DEKİ ATAMA LİSTELERİ ŞÖYLE:
ADLİ YARGI

GİDENLER

Mehmet Turan DENİZGÖÇER Mersin Cumhuriyet Savcısı Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı

Mehmet ÇITANAK Mersin Cumhuriyet Savcısı Mardin Cumhuriyet Savcılığı

Tamer YALÇIN Mersin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Adana Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

Mustafa SÖYLER Mersin Hâkimi Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Mustafa ÖZKAN Mersin Cumhuriyet Savcısı Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı

Hamdiye YILMAZ İMRET Mersin Hâkimi Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Yasin ÖZTÜRK Anamur Cumhuriyet Savcısı Ankara Cumhuriyet Savcılığı

Hatice DEPEDELEN Mersin Hâkimi Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Mehmet Hikmet AVAR Mersin Cumhuriyet Savcısı Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Zeynep YALIN SARITÜRK Mersin Hâkimi Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Selda KARAYILAN AVCI Mersin Hâkimi Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Ayşe AVAR Mersin Hâkimi Gaziantep Hâkimliği

Ali AFŞAR Mersin Hâkimi Samsun Hâkimliği

Fatih AKHAN Mersin Hâkimi Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

İbrahim EVCİ Mersin Cumhuriyet Savcısı Karabük Cumhuriyet Savcılığı

Fulden ALKAN YİĞİT Silifke Hâkimi Hatay Hâkimliği

Olcay TEMİZYÜREK CESUR Mersin Cumhuriyet Savcısı Suruç Cumhuriyet Savcılığı

Şebnem ALEV Mersin Hâkimi Adana Hâkimliği

Mehmet Akif AYAZ Mut Hâkimi Mardin Hâkimliği

Ünzile KUTSAL AYAZ Mut Hâkimi Kızıltepe Hâkimliği

Nezihe ÖZBİLEN PEKER Mersin Hâkimi Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Onur YAVUZ Mersin Cumhuriyet Savcısı Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı

Mustafa Murat YILMAZ Mersin Cumhuriyet Savcısı Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Selin OKUMUŞ Erdemli Hâkimi Gaziosmanpaşa Hâkimliği

Yeşim ÖZOLUK Mersin Hâkimi Kula Hâkimliği

Mustafa CANTÜRK Tarsus Cumhuriyet Savcısı Elbistan Cumhuriyet Savcılığı

Nimet İpek PALAZ Yenice(Karabük) Hâkimi Ankara Hâkimliği

Merve MERAL Mersin Hâkimi Kemaliye Hâkimliği

Mustafa MERAL Mersin Cumhuriyet Savcısı Kemaliye Cumhuriyet Savcılığı

Yağız POLAT Erdemli Cumhuriyet Savcısı İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

Gül SAZAK POLAT Erdemli Hâkimi İstanbul Hâkimliği

Burak ALTINTAŞ Anamur Hâkimi İstanbul Hâkimliği

Emre BODUR Erdemli Cumhuriyet Savcısı Diyarbakır Hâkimliği

Emine BAYINDIRLI Tarsus Cumhuriyet Savcısı Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

Tuğçe DOYGUN BULUT Erdemli Cumhuriyet Savcısı Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı

Durmuş EFE Anamur Hâkimi Şanlıurfa Hâkimliği

Alper ERSAN Anamur Cumhuriyet Savcısı Kâhta Cumhuriyet Savcılığı

Hatice Hilal GÜRBÜZ Anamur Hâkimi Gaziantep Hâkimliği

Abdullah GÖKÇE Silifke Cumhuriyet Savcısı İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

Büşra GÜRLEK KIZILIŞIK Tarsus Cumhuriyet Savcısı İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

Elif Ceren KAYA Tarsus Hâkimi Bodrum Hâkimliği

Nurbanu KELEŞ Silifke Cumhuriyet Savcısı Adana Cumhuriyet Savcılığı

Ali Osman KIZILIŞIK Tarsus Cumhuriyet Savcısı İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

Gizem ORTA Silifke Hâkimi Şanlıurfa Hâkimliği

Ayşe Melis GÖKÇE Silifke Hâkimi İstanbul Hâkimliği

Ömer Faruk ÖZTÜRK Erdemli Cumhuriyet Savcısı Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı

Muhammet TANRIVERDİ Erdemli Hâkimi İstanbul Hâkimliği

Şeyma ERSAN Anamur Hâkimi Kâhta Hâkimliği

Abdullah ÜSTEK Tarsus Hâkimi Düzce Hâkimliği

Yılmaz YİĞİT Silifke Cumhuriyet Savcısı Hatay Cumhuriyet Savcılığı

Tanju BAYINDIRLI Tarsus Hâkimi Küçükçekmece Hâkimliği

Rabia BÜYÜK ALTINTAŞ Anamur Hâkimi İstanbul Hâkimliği

Elif Nur DOĞAY TANRIVERDİ Erdemli Hâkimi İstanbul Hâkimliği

Azize KORKMAZ ÖZYER Silifke Hâkimi İstanbul Anadolu Hâkimliği

Yusuf Kaan ÖZDEMİR Mut Cumhuriyet Savcısı Nazilli Cumhuriyet Savcılığı

Merve ÖZDEMİR Silifke Hâkimi Küçükçekmece Hâkimliği

Muhammed Furkan DUMANLIDAĞ Gülnar Hâkimi Didim Hâkimliği

Feride BİNGÖL Mut Cumhuriyet Savcısı Ahlat Cumhuriyet Savcılığı

GELENLER

Eyyup GÜMÜŞHAN Adana Hâkimi Mersin Hâkimliği

Ayhan DEMİR Hatay Cumhuriyet Savcısı Mersin Cumhuriyet Savcılığı

Harun GÖKDAĞ Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Mersin Hâkimliği

Ahmet Erkan DEVECİ Adana Hâkimi Mersin Hâkimliği

Mustafa Kemal YILDIRIM İskenderun Hâkimi Mersin Hâkimliği

Aytekin Çağlar TURAN Hatay Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mersin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

Leyla KORKMAZ İskenderun Hâkimi Mersin Hâkimliği

İdris ŞEKER Muş Cumhuriyet Savcısı Mersin Cumhuriyet Savcılığı

Mehmet SARIKAYA İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Mersin Hâkimliği

Esra ALTINIŞIK Konya Cumhuriyet Savcısı Mersin Cumhuriyet Savcılığı

Seher Gülnur SARIKAYA İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Tarsus Hâkimliği

Emre TURGUT Akhisar Hâkimi Tarsus Hâkimliği

Ömer GÜNEN Çankırı Cumhuriyet Savcısı Mersin Cumhuriyet Savcılığı

Melih ALPASLAN Hatay Cumhuriyet Savcısı Mersin Cumhuriyet Savcılığı

Hasan Muhsin MUSLU Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mersin Hâkimliği

Orhan KAYA Patnos Cumhuriyet Başsavcısı Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı

Aydın CIVGIN Batman Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mersin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

Mustafa ÖZDEMİR Hınıs Hâkimi Silifke Hâkimliği

Erdem GÜNEŞ İskenderun Hâkimi Mersin Hâkimliği

Ali Armağan KARACA Urla Cumhuriyet Başsavcısı Mersin Cumhuriyet Savcılığı

Bilge ERTÜRK Hatay Hâkimi Mersin Hâkimliği

Melek Serap ÇUHADAROĞLU Diyarbakır Hâkimi Mersin Hâkimliği

Abdullah BOZKUŞ İskenderun Cumhuriyet Savcısı Mersin Cumhuriyet Savcılığı

3 katlı binadan kamyon kamyon çöp çıktı 3 katlı binadan kamyon kamyon çöp çıktı

Muhammed Celaleddin GÜLAÇTI Gaziantep Cumhuriyet Savcısı Mersin Cumhuriyet Savcılığı

İrem KARACA Urla Hâkimi Mersin Hâkimliği

Bahar ŞAN BENLİ Ağrı Hâkimi Mersin Hâkimliği

Veysel TAŞKIN Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı Mersin Cumhuriyet Savcılığı

Neslihan SIĞIRCI Gemerek Hâkimi Erdemli Hâkimliği

Onur GÖDA Hatay Hâkimi Aydıncık(Silifke) Hâkimliği

Tülay ERCELAN Akçakale Cumhuriyet Savcısı Erdemli Cumhuriyet Savcılığı

Emre EKİNCİ Kavak Cumhuriyet Savcısı Silifke Cumhuriyet Savcılığı

Orhan AYDİN Emirdağ Hâkimi Erdemli Hâkimliği

Mustafa AY Reşadiye Hâkimi Tarsus Hâkimliği

Hicret ARSLAN Lâdik Cumhuriyet Savcısı Silifke Cumhuriyet Savcılığı

Ali SARIKAYA Adıyaman Hâkimi Erdemli Hâkimliği

Azmi Can SAPMAZ Alaçam Hâkimi Silifke Hâkimliği

İbrahim Alper METE Çaycuma Hâkimi Anamur Hâkimliği

Mehmet KURT Hopa Hâkimi Silifke Hâkimliği

Sümeyya KAYA Suluova Cumhuriyet Savcısı Silifke Cumhuriyet Savcılığı

Duran HAZIR Beyşehir Hâkimi Anamur Hâkimliği

Latif DUYGUSUZ İpsala Hâkimi Silifke Hâkimliği

Sıddıka ÇETİN POLAT Emet Hâkimi Tarsus Hâkimliği

Mahmut YOZGATLIGİL Iğdır Cumhuriyet Savcısı Tarsus Cumhuriyet Savcılığı

Adil Yasin YOLALAN Pertek Hâkimi Mersin Hâkimliği

Buket BOZKURT Fethiye Cumhuriyet Savcısı Erdemli Cumhuriyet Savcılığı

Mustafa Bilgehan BİLGEÇ Samandağ Cumhuriyet Savcısı Erdemli Cumhuriyet Savcılığı

Arif KESKİN Altınözü Hâkimi Silifke Hâkimliği

Tayfun ERZİK Diyarbakır Hâkimi Mut Hâkimliği

Görkem BOZKUŞ İskenderun Hâkimi Mersin Hâkimliği

Hamit Gökberk GÖKMEN Batman Cumhuriyet Savcısı Mersin Cumhuriyet Savcılığı

Hayati SAĞIR Yalova Cumhuriyet Savcısı Mersin Cumhuriyet Savcılığı

Deniz GÜNEŞ İskenderun Hâkimi Mersin Hâkimliği

İDARİ YARGI

GİDENLER

Sibel ŞUMAN Mersin Vergi Mahkemesi Üyesi Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği

Afet ADEM Mersin İdare Mahkemesi Üyesi Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği

Ferhat DEMİR Mersin İdare Mahkemesi Üyesi Adana Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği

Melih ÖZBÜLBÜL Mersin Vergi Mahkemesi Üyesi Gaziantep İdare Mahkemesi Üyeliği

GELENLER

İbrahim LAFCI Hatay Vergi Mahkemesi Üyesi Mersin Vergi Mahkemesi Üyeliği

Ömer Faruk GÖZCÜ Diyarbakır Vergi Mahkemesi Üyesi Mersin Vergi Mahkemesi Üyeliği

Muhammed İNCİR Kahramanmaraş İdare Mahkemesi Üyesi Mersin İdare Mahkemesi Üyeliği

Halil ŞAHİN Hatay Vergi Mahkemesi Üyesi Mersin Vergi Mahkemesi Üyeliği