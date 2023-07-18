HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU TARAFINDAN YAYINLANAN KARARNAMEDE MERSİN'DEKİ ATAMA LİSTELERİ ŞÖYLE:
ADLİ YARGI
GİDENLER
Mehmet Turan DENİZGÖÇER Mersin Cumhuriyet Savcısı Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı
Mehmet ÇITANAK Mersin Cumhuriyet Savcısı Mardin Cumhuriyet Savcılığı
Tamer YALÇIN Mersin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Adana Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
Mustafa SÖYLER Mersin Hâkimi Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Mustafa ÖZKAN Mersin Cumhuriyet Savcısı Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı
Hamdiye YILMAZ İMRET Mersin Hâkimi Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Yasin ÖZTÜRK Anamur Cumhuriyet Savcısı Ankara Cumhuriyet Savcılığı
Hatice DEPEDELEN Mersin Hâkimi Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Mehmet Hikmet AVAR Mersin Cumhuriyet Savcısı Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Zeynep YALIN SARITÜRK Mersin Hâkimi Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Selda KARAYILAN AVCI Mersin Hâkimi Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Ayşe AVAR Mersin Hâkimi Gaziantep Hâkimliği
Ali AFŞAR Mersin Hâkimi Samsun Hâkimliği
Fatih AKHAN Mersin Hâkimi Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
İbrahim EVCİ Mersin Cumhuriyet Savcısı Karabük Cumhuriyet Savcılığı
Fulden ALKAN YİĞİT Silifke Hâkimi Hatay Hâkimliği
Olcay TEMİZYÜREK CESUR Mersin Cumhuriyet Savcısı Suruç Cumhuriyet Savcılığı
Şebnem ALEV Mersin Hâkimi Adana Hâkimliği
Mehmet Akif AYAZ Mut Hâkimi Mardin Hâkimliği
Ünzile KUTSAL AYAZ Mut Hâkimi Kızıltepe Hâkimliği
Nezihe ÖZBİLEN PEKER Mersin Hâkimi Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Onur YAVUZ Mersin Cumhuriyet Savcısı Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı
Mustafa Murat YILMAZ Mersin Cumhuriyet Savcısı Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Selin OKUMUŞ Erdemli Hâkimi Gaziosmanpaşa Hâkimliği
Yeşim ÖZOLUK Mersin Hâkimi Kula Hâkimliği
Mustafa CANTÜRK Tarsus Cumhuriyet Savcısı Elbistan Cumhuriyet Savcılığı
Nimet İpek PALAZ Yenice(Karabük) Hâkimi Ankara Hâkimliği
Merve MERAL Mersin Hâkimi Kemaliye Hâkimliği
Mustafa MERAL Mersin Cumhuriyet Savcısı Kemaliye Cumhuriyet Savcılığı
Yağız POLAT Erdemli Cumhuriyet Savcısı İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
Gül SAZAK POLAT Erdemli Hâkimi İstanbul Hâkimliği
Burak ALTINTAŞ Anamur Hâkimi İstanbul Hâkimliği
Emre BODUR Erdemli Cumhuriyet Savcısı Diyarbakır Hâkimliği
Emine BAYINDIRLI Tarsus Cumhuriyet Savcısı Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
Tuğçe DOYGUN BULUT Erdemli Cumhuriyet Savcısı Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı
Durmuş EFE Anamur Hâkimi Şanlıurfa Hâkimliği
Alper ERSAN Anamur Cumhuriyet Savcısı Kâhta Cumhuriyet Savcılığı
Hatice Hilal GÜRBÜZ Anamur Hâkimi Gaziantep Hâkimliği
Abdullah GÖKÇE Silifke Cumhuriyet Savcısı İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
Büşra GÜRLEK KIZILIŞIK Tarsus Cumhuriyet Savcısı İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
Elif Ceren KAYA Tarsus Hâkimi Bodrum Hâkimliği
Nurbanu KELEŞ Silifke Cumhuriyet Savcısı Adana Cumhuriyet Savcılığı
Ali Osman KIZILIŞIK Tarsus Cumhuriyet Savcısı İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
Gizem ORTA Silifke Hâkimi Şanlıurfa Hâkimliği
Ayşe Melis GÖKÇE Silifke Hâkimi İstanbul Hâkimliği
Ömer Faruk ÖZTÜRK Erdemli Cumhuriyet Savcısı Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı
Muhammet TANRIVERDİ Erdemli Hâkimi İstanbul Hâkimliği
Şeyma ERSAN Anamur Hâkimi Kâhta Hâkimliği
Abdullah ÜSTEK Tarsus Hâkimi Düzce Hâkimliği
Yılmaz YİĞİT Silifke Cumhuriyet Savcısı Hatay Cumhuriyet Savcılığı
Tanju BAYINDIRLI Tarsus Hâkimi Küçükçekmece Hâkimliği
Rabia BÜYÜK ALTINTAŞ Anamur Hâkimi İstanbul Hâkimliği
Elif Nur DOĞAY TANRIVERDİ Erdemli Hâkimi İstanbul Hâkimliği
Azize KORKMAZ ÖZYER Silifke Hâkimi İstanbul Anadolu Hâkimliği
Yusuf Kaan ÖZDEMİR Mut Cumhuriyet Savcısı Nazilli Cumhuriyet Savcılığı
Merve ÖZDEMİR Silifke Hâkimi Küçükçekmece Hâkimliği
Muhammed Furkan DUMANLIDAĞ Gülnar Hâkimi Didim Hâkimliği
Feride BİNGÖL Mut Cumhuriyet Savcısı Ahlat Cumhuriyet Savcılığı
GELENLER
Eyyup GÜMÜŞHAN Adana Hâkimi Mersin Hâkimliği
Ayhan DEMİR Hatay Cumhuriyet Savcısı Mersin Cumhuriyet Savcılığı
Harun GÖKDAĞ Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Mersin Hâkimliği
Ahmet Erkan DEVECİ Adana Hâkimi Mersin Hâkimliği
Mustafa Kemal YILDIRIM İskenderun Hâkimi Mersin Hâkimliği
Aytekin Çağlar TURAN Hatay Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mersin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
Leyla KORKMAZ İskenderun Hâkimi Mersin Hâkimliği
İdris ŞEKER Muş Cumhuriyet Savcısı Mersin Cumhuriyet Savcılığı
Mehmet SARIKAYA İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Mersin Hâkimliği
Esra ALTINIŞIK Konya Cumhuriyet Savcısı Mersin Cumhuriyet Savcılığı
Seher Gülnur SARIKAYA İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Tarsus Hâkimliği
Emre TURGUT Akhisar Hâkimi Tarsus Hâkimliği
Ömer GÜNEN Çankırı Cumhuriyet Savcısı Mersin Cumhuriyet Savcılığı
Melih ALPASLAN Hatay Cumhuriyet Savcısı Mersin Cumhuriyet Savcılığı
Hasan Muhsin MUSLU Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mersin Hâkimliği
Orhan KAYA Patnos Cumhuriyet Başsavcısı Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı
Aydın CIVGIN Batman Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mersin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
Mustafa ÖZDEMİR Hınıs Hâkimi Silifke Hâkimliği
Erdem GÜNEŞ İskenderun Hâkimi Mersin Hâkimliği
Ali Armağan KARACA Urla Cumhuriyet Başsavcısı Mersin Cumhuriyet Savcılığı
Bilge ERTÜRK Hatay Hâkimi Mersin Hâkimliği
Melek Serap ÇUHADAROĞLU Diyarbakır Hâkimi Mersin Hâkimliği
Abdullah BOZKUŞ İskenderun Cumhuriyet Savcısı Mersin Cumhuriyet Savcılığı
Muhammed Celaleddin GÜLAÇTI Gaziantep Cumhuriyet Savcısı Mersin Cumhuriyet Savcılığı
İrem KARACA Urla Hâkimi Mersin Hâkimliği
Bahar ŞAN BENLİ Ağrı Hâkimi Mersin Hâkimliği
Veysel TAŞKIN Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı Mersin Cumhuriyet Savcılığı
Neslihan SIĞIRCI Gemerek Hâkimi Erdemli Hâkimliği
Onur GÖDA Hatay Hâkimi Aydıncık(Silifke) Hâkimliği
Tülay ERCELAN Akçakale Cumhuriyet Savcısı Erdemli Cumhuriyet Savcılığı
Emre EKİNCİ Kavak Cumhuriyet Savcısı Silifke Cumhuriyet Savcılığı
Orhan AYDİN Emirdağ Hâkimi Erdemli Hâkimliği
Mustafa AY Reşadiye Hâkimi Tarsus Hâkimliği
Hicret ARSLAN Lâdik Cumhuriyet Savcısı Silifke Cumhuriyet Savcılığı
Ali SARIKAYA Adıyaman Hâkimi Erdemli Hâkimliği
Azmi Can SAPMAZ Alaçam Hâkimi Silifke Hâkimliği
İbrahim Alper METE Çaycuma Hâkimi Anamur Hâkimliği
Mehmet KURT Hopa Hâkimi Silifke Hâkimliği
Sümeyya KAYA Suluova Cumhuriyet Savcısı Silifke Cumhuriyet Savcılığı
Duran HAZIR Beyşehir Hâkimi Anamur Hâkimliği
Latif DUYGUSUZ İpsala Hâkimi Silifke Hâkimliği
Sıddıka ÇETİN POLAT Emet Hâkimi Tarsus Hâkimliği
Mahmut YOZGATLIGİL Iğdır Cumhuriyet Savcısı Tarsus Cumhuriyet Savcılığı
Adil Yasin YOLALAN Pertek Hâkimi Mersin Hâkimliği
Buket BOZKURT Fethiye Cumhuriyet Savcısı Erdemli Cumhuriyet Savcılığı
Mustafa Bilgehan BİLGEÇ Samandağ Cumhuriyet Savcısı Erdemli Cumhuriyet Savcılığı
Arif KESKİN Altınözü Hâkimi Silifke Hâkimliği
Tayfun ERZİK Diyarbakır Hâkimi Mut Hâkimliği
Görkem BOZKUŞ İskenderun Hâkimi Mersin Hâkimliği
Hamit Gökberk GÖKMEN Batman Cumhuriyet Savcısı Mersin Cumhuriyet Savcılığı
Hayati SAĞIR Yalova Cumhuriyet Savcısı Mersin Cumhuriyet Savcılığı
Deniz GÜNEŞ İskenderun Hâkimi Mersin Hâkimliği
İDARİ YARGI
GİDENLER
Sibel ŞUMAN Mersin Vergi Mahkemesi Üyesi Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği
Afet ADEM Mersin İdare Mahkemesi Üyesi Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği
Ferhat DEMİR Mersin İdare Mahkemesi Üyesi Adana Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği
Melih ÖZBÜLBÜL Mersin Vergi Mahkemesi Üyesi Gaziantep İdare Mahkemesi Üyeliği
GELENLER
İbrahim LAFCI Hatay Vergi Mahkemesi Üyesi Mersin Vergi Mahkemesi Üyeliği
Ömer Faruk GÖZCÜ Diyarbakır Vergi Mahkemesi Üyesi Mersin Vergi Mahkemesi Üyeliği
Muhammed İNCİR Kahramanmaraş İdare Mahkemesi Üyesi Mersin İdare Mahkemesi Üyeliği
Halil ŞAHİN Hatay Vergi Mahkemesi Üyesi Mersin Vergi Mahkemesi Üyeliği