Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesi olayının sanığı Ogün Samast’ın yargılandığı örgüt davasında karar çıktı. Mahkeme, sanık Ogün Samast’ın zaman aşımı nedeniyle davasının düşmesine ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına hükmetti.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de öldürülmesine ilişkin hakkında ’silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan 10 yıla kadar hapis talebiyle yeni dava açılan ve 15 Kasım’da tahliye edilen Ogün Samast’ın, birleşen 11 sanıklı örgüt davası çerçevesinde yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya ’suça sürüklenen çocuk’ sıfatıyla Ogün Samast ve bazı sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Dink ailesinin avukatları ile bazı sanıkların avukatların ise mahkemede hazır bulundu.

‘’Biz bu katilleri deşifre ettik’’

Duruşmada esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan sanık Ali Fuat Yılmazer, ‘’Benim bu davada yargılanmam usulü olmuştur. Ogün Samast benim uğraşlarım olmasaydı yakalanmayacaktı, malum Samsun’da yakalandı. Bayrak asıyorlar Ogün Samast’a kahraman imajı veriyorlar. Bu imajı çizenler de belli ama şu an yoklar burada. Bu davanın hükümlüsü olmadılar. Biz yakalamaya çalıştık bu adamı ve biz bu katilleri deşifre ettik. Ben bunun cezasını, bu çeteyle uğraşmanın cezasını çekiyorum. Bir şeyi örtbas etmedim aksine müdahil olmasaydık her şeyi örtbas edeceklerdi’’ ifadelerini kullandı.

Samast beraatını istedi

Duruşmada son sözü sorulan Ogün Samast, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek mahkemeden beraatını talep etti. Diğer sanıklar da mahkemeden son sözlerinde beraatlarını istediler.

Ogün Samast’ın da arasında bulunduğu 7 sanığın davası düştü

Kararını açıklayan mahkeme sanıklar Ogün Samast, Yasin Hayal, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Zeynel Abidin Yavuz, Tuncay Uzundal ve Ahmet İskender’in davalarının zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle düşürülmesine karar verdi. Ayrıca sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirinin de devamına hükmedildi.

2 sanığa müebbet hapis cezası

Mahkeme heyeti, sanıklar Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek’i ‘anayasayı ihlal’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken, sanık Adem Sağlam’ı ise ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırdı. Ayrıca sanık Sağlam hakkında ‘anayasayı ihlal’ ve ‘belli bir yükümlülüğün ihmaliyle kasten öldürmeye neden olmak’ suçlarından beraatına karar verdi.

Firari sanıklar Faruk Sarı ve Yahya Öztürk’ün ise dosyalarının ayrılmasına hükmedildi.

Olayın geçmişi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de öldürülmesine ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce bir kısım kamu görevlilerinin cinayetin işleneceğinden önceden haberdar oldukları ve cinayeti önlemek adına görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle dava açılmıştı. Yapılan yargılamalar sonucu İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi bir kısım şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yeni hazırlanan iddianamede İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 12 Nisan 2021’de suç duyurusunda bulunduğu belirtilirken, iddianamede Dink ailesi ’müşteki’ sıfatıyla, Ogün Samast ise ’suça sürüklenen çocuk’ sıfatıyla yer almıştı. Hazırlanan iddianamede, suça sürüklenen çocuk sıfatıyla yer alan Ogün Samast’ın ’silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Daha sonra İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava dosyası, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 11 sanıklı örgüt davasıyla birleştirilmişti. Öte yandan, Samast’ın dosyasının birleştirildiği örgüt davasına ilişkin hazırlanan iddianamede ise şüpheliler Yahya Öztürk ve Adem Sağlam’ın ‘anayasayı ihlal’, ‘belli bir yükümlülüğün ihmaliyle kasten öldürmeye neden olmak’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile 22 yıl 6’şar aydan 35’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edilmişti.

İddianamede şüpheliler Ramazan Akyürek, Faruk Sarı ve Ali Fuat Yılmazer’in ‘anayasayı ihlal’ suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edilirken, diğer şüpheliler Yasin Hayal, Zeynel Abidin Yavuz, Tuncay Uzundal, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Ahmet İskender’in ‘terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme’ suçundan 5’er yıldan 10’ar yıla kadar hapis cezaları talep edilmişti.