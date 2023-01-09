Tunceli’nin Hozat ilçesinde ölen bir inekte kuduz tespit edilmesi üzerine Kaymakamlık tarafından ilçede karantina uygulaması başlatıldı.

Tunceli’nin Hozat ilçesinde ölen bir inekte kuduz tespit edilmesi üzerine Kaymakamlık tarafından ilçede karantina uygulaması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Hozat ilçesinde ölen bir inekten alınan numune, Elazığ Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğü laboratuvarına gönderildi. Numune analiz sonucunun pozitif çıkması üzerine ilçede karantina ilan edildi. Hayvan giriş ve çıkışlarının 6 ay boyunca yasaklandığı ilçede, köpeklerin serbest şekilde dolaşmaları da yasaklandı.

Söz konusu yasaklara uymayanlara 5996 sayılı kanun doğrultusunda 46 bin 159 TL cezai işlem uygulanacağı belirtildi.