Tunceli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, vatandaşların iş ve işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla Hozat ilçesinde irtibat birimi açtı.

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Hozat ilçesinde vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunmak amacıyla irtibat birimi açtı. Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfettin Özdemir, birimin ilçede halkı için büyük kolaylık sağlayacağını söyledi.

Vatandaşlara hizmet etmenin sadece görev değil aynı zamanda büyük bir sorumluluk olduğuna vurgu yapan Özdemir, “Hozat ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız artık işlemlerini gerçekleştirmek için Pertek ilçesine gitmek zorunda kalmadan, tüm işlemlerini kolayca bu irtibat noktasında yapabilecekler. Kadınlar, çocuklar, engelli bireyler, yaşlılar, şehit ailelerimiz ve gazilerimizin her biri bu birimde ihtiyaç duydukları desteğe rahatlıkla ulaşabilecek. Bu birim aracılığıyla sosyal ve ekonomik destek, engelli evde bakım, engelli kimlik kartı, doğum yardımı gibi hizmetlerimizi ulaştırmanın yanı sıra, halkımızın tüm taleplerini dinleyecek ve çözüm üreteceğiz. Amacımız, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran, onların yanında ve yakınında olan, arz odaklı bir hizmet anlayışını halkımızla buluşturmak. Devletimizin güçlü, vatandaşını merkeze alan yönetim anlayışını Tuncelimiz’de her kapıya ulaştırmak için buradayız. Ekip olarak, gece-gündüz demeden çalışmaktan asla kaçınmayacağız. Bu memleketin değerlerini yaşatmak ve halkımıza her türlü desteği sunmak için var gücümüzle çaba sarf edeceğiz” diye konuştu.