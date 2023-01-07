Kütahya’nın Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’ın girişimleri sonucu Gediz Höşmerimi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesi ve mahreç işareti almaya hak kazandı.

Kütahya’nın Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’ın girişimleri sonucu Gediz Höşmerimi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesi ve mahreç işareti almaya hak kazandı.

Höşmerimi ile ünlü ilçenin höşmerim ustalarının katkılarıyla alınan coğrafi işaret belgesini Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, başkanlık makamında düzenlenen törenle esnaflara Gediz Höşmerimi Coğrafi İşaret Tescil Belgesini takdim etti.

Coğrafi İşaret Tescil Belgesini takdim törenine Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili ve Meclis Üyesi Osman Yılmaz eşlik etti.

İlçenin kültürünü daha iyi tanıtmak adına önemli bir atılım olduğunu belirten Başkan Akçadurak, “Höşmerim ustalarımızın katkılarıyla böyle değerli bir ürünümüzü daha coğrafi mahreç işaretiyle taçlandırdık. Gediz’in meşhur tatlarını güvence altına alarak, ticari anlamda ilçemize katkı sağlamayı amaçlıyoruz” açıklamasında bulundu.