Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin, hastanelerde doğum yapan kadın ile bebeklerin ihtiyacını karşılamak amacıyla başlattığı “Hoş geldin Bebek” projesinden 300 kişi faydalandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin, hastanelerde doğum yapan kadın ile bebeklerin ihtiyacını karşılamak amacıyla başlattığı “Hoş geldin Bebek” projesinden 300 kişi faydalandı.

Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk çerçevesinde yeni doğum yapan annelere destek olmak amacıyla çalışma başlattı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen “Hoş geldin Bebek” projesi ile anne ve bebeğin ihtiyaçlarının bulunduğu yeni doğan seti, 300 kadın ve bebeğe verildi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ensari Erdem, Genel Sekreter Yardımcısı Veysel Kızılay, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Bayram Sezgin tarafından yeni doğum yapan annelere hastanede hediye paketleri dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi “Hoş geldin Bebek” projesi ile yeni doğum yapan annelere hediye paketi dağıtmaya devam edecek.