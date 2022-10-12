Van Büyükşehir Belediyesi ‘Hoş geldin bebek’ projesi çerçevesinde içerisinde yeni doğan bebek malzemelerinin yer aldığı 9 bin anneye bebek bakım seti hediye edildi.

Van Büyükşehir Belediyesi ‘Hoş geldin bebek’ projesi çerçevesinde içerisinde yeni doğan bebek malzemelerinin yer aldığı 9 bin anneye bebek bakım seti hediye edildi.

Sağlıklı nesiller yetiştirmek ve ailelere katkı sağlamak amacıyla Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca sürdürülen ‘Hoş geldin bebek’ projesi ile yeni doğan servisindeki anneleri ziyaret eden ekipler, annelere ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulunarak, yanlarında getirdikleri ve içerisinde bebek bezi, bebek şampuanı, bebek sabunu, ateş ölçer, zıbın takımı, bebek battaniyesi, ıslak mendil ve anne elbisesinin yer aldığı bebek bakım çantasını hediye ediyor. İçerisinde ayrıca, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın da tebrik mesajının yer aldığı hediye çantası, bu güne kadar 9 bin anneye ulaştırıldı. Projeden dolayı memnuniyetini dile getiren anneler ise Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.