Karabük Belediyesi tarafından başlatılan "Hoş Geldin Bebek" projesi devam ediyor.

Yeni doğan bebeklerin ihtiyaçlarına katkı sunmak ve ailelerin sevincine ortak olmak amacıyla yürütülen proje, şimdiye kadar 248 aileye ulaştı.

Karabük Belediyesi ekipleri, dünyaya gözlerini yeni açan bebekleri ve ailelerini evlerinde ziyaret ederek "Hoş Geldin Bebek" paketlerini hediye ediyor. İçerisinde temel bebek bakım ürünlerinin bulunduğu bu paketlerle, ailelere destek sağlanırken, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalar sürdürülüyor.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Şehrimizde dünyaya gelen her bebek, geleceğimizin umudu ve en kıymetli değerlerimizden biridir. Biz de Karabük Belediyesi olarak, ailelerimizin bu mutlu anlarında yanlarında olmak, onların sevincini paylaşmak istiyoruz. ‘Hoş Geldin Bebek’ projemizle yeni doğan bebeklerimize küçük de olsa bir katkı sunuyor, ailelerimize desteğimizi hissettirmek için çalışıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ederek, şehrimizdeki her bireyin yanında olmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar 248 aileye ulaştık, önümüzdeki süreçte daha fazla aileye dokunarak Karabük’te dayanışma ruhunu güçlendirmeyi sürdüreceğiz" dedi.