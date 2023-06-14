Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli ilçesi Kayabaş Mahallesi’nde hortum ve dolu nedeniyle seraları zarar gören üreticilere sera naylonu yardımında bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hasar tespit çalışmasının ardından seraları zarar gören 4 üreticiye bin 750 metrekare sera naylonu teslim edildi. Afetten sonra seralarının kullanılmaz hale geldiğini söyleyen Mustafa Dedemen isimli üretici, “Muhittin Başkanımızla irtibata geçtik. Sağ olsun ekibiyle birlikte yardımımıza koştu ve naylonları bize gönderdi” dedi.

Naylonunu teslim alan Mustafa Ay isimli üretici de önce hortum ardından dolu felaketi yaşadıklarını ve seralarının zarar gördüğünü belirterek, “Sera naylonu pahalı bir ürün. Kilosu şu anda 65 TL. Başkanımız sağ olsun bize sahip çıktı” diye konuştu. Ahmet Öngel de yeni naylonları çekerek seralarını tamir edeceklerini ve yeniden üretime başlayacaklarını söyledi.